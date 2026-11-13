Китай и САЩ поддържат диалог между военните си ведомства на различни равнища

Китай и САЩ поддържат комуникация и координация по въпросите на диалога и обмена между отбранителните си ведомства на различни равнища. Това заяви на 13 ноември говорителят на китайското Министерство на отбраната полковник Чън Си в отговор на журналистически въпрос за неотдавнашните контакти между въоръжените сили на двете страни и възможни посещения на американски военни представители в Китай.

Чън Си съобщи, че на 2 и 3 ноември във Вашингтон се е състояло четвъртото заседание на Работната група за комуникация и предотвратяване на кризи между въоръжените сили на Китай и САЩ. Двете страни са обменили задълбочени мнения по изпълнението на договореностите, постигнати от държавните глави, укрепването на комуникацията и обмена, както и предотвратяването на недоразумения и погрешни преценки.

Поддържането на стабилни, здравословни и устойчиви отношения между въоръжените сили на Китай и САЩ отговаря на общите интереси на двете страни и на очакванията на международната общност, подчерта говорителят. Той добави, че Пекин отдава голямо значение на стратегическата комуникация между двете армии.