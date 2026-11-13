КМГ: Китайско-американските отношения се нуждаят от повече приятелство, доверие и човешки контакти

„Човек може да има само един роден край в живота си. Хуанюен е моят единствен и вечен роден край". Така 95-годишният американец Дейвид Плаймайър описва връзката си с Хуанюен – район в град Синин, провинция Цинхай, който заема специално място в сърцето му.

Историята му е пример за приятелство между обикновените хора в Китай и САЩ, преодоляло разстоянията и времето. В началото на 30-те години на миналия век, едва на една година, Плаймайър пристига с родителите си в Хуанюен, където прекарва следващите 17 години от живота си.

През годините той е пътувал повече от 20 пъти между двете страни и е дарил на местни болници медицинско оборудване на обща стойност над 6 милиона юана. В период, когато медицинските ресурси в западните планински райони на Китай са били изключително ограничени, даренията му значително подобряват здравните услуги в Хуанюен и околностите. Плаймайър е подпомагал и образованието на местни деца. Самият той скромно определя това като „изпълнение на дълга към собственото си семейство".

Междувременно обществените нагласи в САЩ към Китай също показват признаци на промяна. Проучване на американския изследователски център „Пю" отчита трета поредна година на подобряване на отношението на американците към Китай. Според изследване на Чикагския съвет по глобални въпроси 57% от американците смятат, че САЩ трябва да поддържат приятелски отношения, сътрудничество и диалог с Китай. Това продължава тенденцията от 2024 г. насам към по-голяма обществена подкрепа за взаимодействието между двете страни.