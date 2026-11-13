ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още един съучастник в група за ало измами у нас е ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Съветът за сигурност на ООН удължи санкциите срещу Йемен, Китай призова за подновяване на преговорите

КМГ

КМГ

1088
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 12 ноември Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за удължаване с една година на санкциите срещу Йемен, предвидени в Резолюция № 2140, до 14 ноември 2027 г. Мандатът на експертната група към Комитета по санкциите за Йемен също беше продължен – до 15 декември 2027 г. Китай подкрепи резолюцията.

След гласуването постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун заяви, че конфликтите в Близкия изток продължават, ситуацията в Йемен рязко се изостря, а регионалните последици се разрастват.

Той подчерта, че Китай подкрепя зачитането на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на всички държави в региона, включително Йемен и Саудитска Арабия. Пекин последователно се противопоставя на нападенията срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура и призовава всички страни да избягват действия, които могат да доведат до допълнителна ескалация, посочи Фу Цун.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората