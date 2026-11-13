Си Дзинпин ще участва в 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС

На 18 и 19 ноември в Шънджън ще се проведе че 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), потвърди говорител на китайското Министерство на външните работи. Темата на форума е „Изграждане на азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на общия просперитет". Китайският председател Си Дзинпин ще председателства срещата и ще произнесе реч.

На 17 и 18 ноември в Шънджън ще се проведе и Срещата на върха на бизнес лидерите на АТИС под мотото „Заедно към просперитет, заедно към споделено бъдеще". Си Дзинпин ще присъства на церемонията по откриването и ще произнесе основна реч.

В рамките на форума китайският лидер ще бъде домакин на официална вечеря, както и ще проведе двустранни срещи с чуждестранни лидери.