"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола е експлодирала близо до жилищна сграда в Чертаново, Москва. Има един пострадал.

Според телеграм канала Mash инцидентът е станал на улица „Кировоградская". Смята се, че е експлодирал Lexus.

Очевидци съобщават за мъж, легнал до колата. Те съобщават за силен трясък, подобен на експлозия на газ.

Колата, която е взривена в Чертаново, е принадлежала на международен журналист, работил на държавни длъжности в Украйна. Според по-актуална информация експлодиралото превозно средство е SUV Toyota Fortuner.

Пострадалият Сергей Заворотни е журналист, доктор по история и специалист по медии и политика. До 2004 г. е работил в Държавната дума на Руската федерация, а по-късно е бил прессекретар на украинския премиер Николай Азаров.

Жертвата на експлозията е Сергей Борисович Заворотни, руски IT специалист и бивш съветник на украинския политик Николай Азаров.

Ден по-рано в Москва при експлозия на кола на Колпинское шосе в Санкт Петербург загина главният щурман на 6-та армия на ВВС и ПВО Дмитрий Лободин, съобщи 78.ru.

Според Mash инцидентът на улица „Кировоградская" в Чертаново е бил експлозия. Взривното устройство е било прикрепено към подвесната част на колата от страната на водача. Взривът се е случил, докато колата се е движела по улицата. Сергей е шофирал и е бил сериозно ранен.

Сергей Заворотни е в тежко състояние и в момента е транспортиран до болница. Той е успял да се измъкне от колата след експлозията в Чертаново. Свидетели са чули силен трясък, видели са смачканата кола, притекли са се на помощ на жертвата и са извикали линейка.

Сергей Заворотни

Сергей Заворотни в момента е директор на центъра за информационни технологии в Приморския държавен технически университет. Той е съавтор на книгата „Янукович се предава. Държавният департамент приема. Как Русия загуби Украйна: Бележки от съветника Николай Азаров" заедно с Алексей Бердников.

Наскоро 72-годишният Сергий Заворотни имал сериозни здравословни проблеми – според приятелите му бъбреците му отказвали. Това можело да натовари значително тялото му по време на лечението и да влоши състоянието му.

Сергий Заворотни остро критикуваше СБУ в публикациите си, обвинявайки украинските служби за сигурност в терор и натиск върху съдилищата. Той също така ръководеше проруския информационен ресурс „Антифашист".

Бившият украински премиер Никола Азаров, с когото Заворотни работи, напусна Киев след събитията от 2014 г. и стана обвиняем по наказателни дела.