Русия свалила през нощта 1200 дрона над 20 области, четирима души са убити

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Русия е свалила 1198 украински дрона през нощта, съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс и от БТА.

Местните власти добавиха, че при масираната атака са били убити четирима души във Волгоградска област. Това е едно от най-масираните нападения срещу Русия от началото на войната с Украйна през февруари 2022 г.

Тази информация идва ден, след като пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва, където разговаряха с руския президент Владимир Путин, преди да се срещнат и с украинския му колега Володимир Зеленски в Дъблин, като част от засилване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

"През нощта системите за ПВО прехванаха и унищожиха 1198 украински дрона" над около 20 руски области, включително Московска област", заяви в изявление руското Министерство на отбраната.

В южната Волгоградска област - един от най-тежко засегнатите от атаката тази нощ райони - четирима души, всички работници в местен индустриален парк, бяха убити, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.

Други двамата души, работещи в тази промишлена зона, в която са разположени и петролна рафинерия и химически завод, са ранени и приети в болница, уточни Бочаров в приложението Телеграм.

Русия, която започна мащабна офанзива срещу украинския си съсед през февруари 2022 г., и Украйна от няколко месеца водят явна ескалация на удари с голям обсег, като все по-често се насочват към цивилни обекти, като фабрики, рафинерии, складове, пристанищна инфраструктура и кораби, отбелязва АФП.

В резултат на тези атаки нараства броя на цивилните жертви.