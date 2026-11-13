Танкер с втечнен газ се взриви, след като се натъкна на мина в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Танкер, превозващ втечнен природен газ (LNG), се взриви, след като в петък се натъкна на морска мина източно от Ормузкия проток. Корабът се опитвал да премине по „неразрешен и опасен" южен маршрут, съобщиха Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) на Иран.

„Преди няколко часа кораб, превозващ втечнен природен газ, се опита да премине източно от Ормузкия проток по неразрешения и опасен южен маршрут, пренебрегвайки многократните предупреждения. Той обаче се натъкна на морска мина и избухна с изключителна сила", се казва в изявление на иранските военноморски сили, разпространено от информационната агенция „Тасним".

Иранските медии публикуваха кадри, на които се виждат мощна експлозия и последвал пожар, информира turkiyetoday.

От КГИР не посочват името на плавателния съд, нито страната, под чийто флаг плава. Информацията не е потвърдена от независими източници.

Корабът „не си е взел поука от съдбата на танкерите, които бяха взривени преди него, и е избрал да разчита на подкрепата на американски изтребители, за да премине, без да осъзнава, че морските мини не се съобразяват с американската армия – контрабандист и агресор, когато преследват плячката си", заявиха от КГИР.

„Ормузкият проток се управлява с пълна решителност и сериозност. Всеки плавателен съд, който се опита да наруши правилата на Иран за преминаване през Ормузкия проток и пренебрегне предупрежденията на центъра за контрол на корабоплаването на военноморските сили на КГИР, ще сподели съдбата на предишните кораби", се посочва още в изявлението.

В четвъртък иранските медии съобщиха, че четири петролни танкера са били поразени от експлозии във водите на протока, след като не са се съобразили с отправените предупреждения.

Най-малко 10 кораба са били атакувани през първите 10 дни на ноември, след като през октомври са регистрирани 37 нападения – най-големият месечен брой от началото на войната, сочат данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика.

Американските военни съобщават, че са разчистили основните плавателни маршрути през протока от морски мини и осигуряват военна подкрепа на танкерите. Същевременно САЩ продължават да поддържат морска блокада на иранските пристанища.

Инцидентът е станал часове след като КГИР обяви, че е унищожил американски радар за ранно предупреждение в Бахрейн. Това твърдение също не е потвърдено от американските или бахрейнските власти.

Взривът на танкера с втечнен природен газ допълнително засилва напрежението в региона, въпреки поевтиняването на петрола и надеждите за деескалация на конфликта.