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Туск: Няма да градим нова архитектура за сигурност само защото Путин или някой от САЩ го желае

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Доналд Туск
Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полският премиер Доналд Туск реагира остро на намеренията за налагане на нови правила на сигурност в Европа, изразени след преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

Полша и Европа няма да позволят на никого да изгражда нова архитектура за сигурност, без да се съобрази с тях, заяви Туск в Дъблин и добави, че вижда единна и силна позиция в цяла Европа по този въпрос. Позицията му предаде Полската агенция по печата, цитирана от БТА.

Туск взе участие в срещата на върха на Европейската политическа общност в ирландската столица. Срещна се и с украинския президент Володимир Зеленски.

По време на брифинг Туск отбеляза, че Украйна продължава да се нуждае от европейска подкрепа, тъй като „целите на американската дипломация може леко да се различават от това, което Европа очаква".

„Мога да кажа с голямо вътрешно спокойствие, че не виждам никакви вътрешни разломи или пукнатини, що се отнася до страните от Европейския съюз", заяви пред журналисти полският премиер.

Той добави, че евентуален мир в Украйна трябва да бъде такъв, че Украйна да  запази своя суверенитет, а архитектурата на сигурността, най-вече в Източна Европа, остане непроменена.

„Нека наричаме нещата с истинските им имена. При никакви обстоятелства няма да позволим на когото и да било зад гърба ни, като поляци и европейци, да налага нови правила за сигурност в тази част на света", категоричен бе Туск.

„Няма да градим нова архитектура само защото президентът на Русия или, да речем, някой от САЩ го желае. Това е напълно изключено. Мога със задоволство да отбележа, че в Европа по този въпрос съществува единна и твърда позиция", подчерта полският премиер.

Туск спомена и разговорите си от вчера с украинския президент, като уточни, че те са засегнали и темата за бъдещото членство на Украйна в ЕС.

Доналд Туск

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