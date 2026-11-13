Вече има и Мелания в семейството на Путин - племенница на Кабаева

Лейсан Кабаева, по-малката сестра на приятелката на Владимир Путин Алина Кабаева, има дъщеря на име Мелания.

Момичето е родено на 1 май 2025 г., а баща ѝ по това време е посочен като 28-годишния Карп Багян, родом от Кисловодск. Това следва от изтекли записи от гражданския регистър, прегледани от интернет платформата "Агентство". Вчера пак оттам се разбра и за четвърти внук на руския президент, кръстен Адриан.

Според изтеклите записи момичето е родено в Москва, в Националния медицински изследователски център по акушерство, гинекология и перинатология „Кулаков". Самата Алина Кабаева също е родила в същия център през май 2019 г., вероятно най-малкия син на президента - Владимир.

Само два дни след раждането на Мелания тя е регистрирана в службата по граждански вписвания в многофункционалния център на район Конково. Същия ден Карп Багян установява бащинство – процедура, необходима, ако родителите не са женени. В този случай бащата не е автоматично вписан в акта за раждане; вместо това родителите подават съвместно заявление до Службата по гражданско състояние. След подаване на това заявление момичето е регистрирано с името на баща си – Мелания Карповна Багян. В изтеклите документи няма записи за брак между Кабаева и Багян.

"Агентство" откри информация за раждането на дъщерята на Лейсан Кабаева в два агрегатора на данни. В допълнение към записите от Службата по гражданско състояние, момичето е вписано в изтекла база данни за пациенти на московско медицинско заведение – със същия номер на акт за раждане и адрес в апартамента на майка си.

Кой е бащата? Карп Багян е роден през ноември 1996 г. в Кисловодск и също е регистриран там. Той е с десет години по-млад от Лейсан Кабаева. Завършва гимназия в Москва, получава бакалавърска степен по реклама и връзки с обществеността от Руския икономически университет „Плеханов" през 2019 г. и магистърска степен по мениджмънт от филиала на същия университет в Пятигорск през 2022 г.

В младостта си Багян е играл водна топка за московския „Торпедо". Според изтекли данни той препродава автомобили: само между края на 2022 г. и началото на 2024 г. на негово име са регистрирани най-малко девет SUV-та Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Patrol от различни региони. Приятелите му посочват телефонния му номер като „Karp Reseller Moscow", „Karp Auto Salon" и „Pyatigorsk Auto Market".

Изтекли бази данни на авиокомпании показват, че между ноември 2022 г. и юни 2023 г. Лейсан Кабаева е пътувала до Минералние Води, най-близкото летище до Кисловодск, поне десет пъти, прекарвайки там от няколко дни до три седмици. Багян редовно е летял по този маршрут през същите тези месеци.

40-годишната Лейсан Кабаева е родена в Ташкент. Тя ръководи агенцията за недвижими имоти „Резерв-М". От април 2026 г. тя ръководи и базираната в Санкт Петербург АД „Нова". Компанията отдава под наем търговски недвижими имоти, а активите ѝ в края на 2025 г. възлизат на 226 милиона рубли. Собствениците на компанията са неизвестни, но преди Лейсан, Екатерина Головачева, братовчедка на Кабаеви, е била изпълнителен директор на "Нова".

През 2017-2018 г. Лейсан е летяла със сестра си до Малдивите с бизнес самолети, установи „Проект", след като прегледа изтекли документи на граничната служба на ФСБ. През 2019 г. по-малката сестра на новоизбрания президент пътува до Хърватия с частен самолет, придружена от майка си и Светлана Полякова, любовница на външния министър Сергей Лавров.

По съвпадение няколко месеца след раждането на Мелания Багян Тина Канделаки, изпълнителен директор на TNT, започва да обсъжда името. Тя си спомни, че е решила да кръсти дъщеря си така през 2000 г. и уж го е направила в чест на бъдещата първа дама на САЩ Мелания (тогава Кнаус, сега Тръмп). Малко преди да роди, телевизионната водеща е гледала конкурс за красота, в който е участвала Мелания, и впечатлена от красотата ѝ, е избрала име за бъдещото си дете.