Две жертви и петима ранени при атака с дронове срещу Одеса

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Двама са загинали, а петима са ранени при атака тази сутрин срещу Одеса. Двама от пострадалите са в тежко състояние. Информацията е от председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм.

Щети са нанесени на частни жилищни сгради и леки коли.

Службите ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи, пише БТА.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че през изминалата нощ са прехванали 80 от общо 117 руски дрона, предаде Укринформ.

При атаката през нощта са били регистрирани удари в 24 населени места, пише в изявлението, публикувано в Телеграм.

Според предварителни данни, към 07:30 ч. (и българско време) противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала 80 вражески безпилотни летателни апарата, включително 39 дрона „Шахед" с реактивни двигатели, безпилотни летателни апарати „Гербера", дронове примамки тип „Пародия" и други.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни сили, подразделенията за електронна война и за безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили.

Междувременно украинският заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов съобщи, че удари по енергийни обекти тази нощ са довели до спирания на тока в 12 области. Прекъсвания на електроподаването има в Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Житомирска, Киевска, Николаевска, Одеска, Ривненска, Сумска, Хмелницка и Черниговска област.

Текат аварийни ремонти, но работата на служителите е затруднена от продължаващите удари и постоянните предупреждения за нови въздушни атаки.