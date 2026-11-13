Затвориха основен мост над Босфора заради въоръжен, веещ турско и пакистанско знаме

Въоръжен мъж, качил се върху кола, развявайки турско и пакистанско знаме, предизвика временно спиране на движението по истанбулския „Мост на мъчениците от 15 юли", който минава над Босфора и свързва европейската и азиатската част на града. В демонстрацията той е стъпкал и израелско знаме. Новината съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитирана от БТА.

Инцидента се е разиграл в сутрешните часове на петък 13-ти. Неидентифициран мъж се е движел в посока от Азия към Европа, спрял автомобила си и се качил на покрива на превозното средство. От там започнал да размахва хладно оръжие и да развява турско и пакистанско знаме. От кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че в същото време мъжът е стъпкал израелски флаг под краката си.

На място веднага са изпратени полицейски екипи, които са задържали мъжа. Двупосочното движение по моста е било преустановено временно, докато органите на реда са изпълнявали операцията по залавянето.

Турската медия засега няма допълнителна информация относно самоличността на мъжа и причината за действията му.