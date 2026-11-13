Поверителен доклад: Иран не допуска МААЕ в ядрените обекти, бомбардирани от Израел и САЩ

Все по-силно безпокойство буди у инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съоръжението за обогатяване на уран в Исфахан. За него Иран е уведомил м. г., но все още не е допуснал да го проверят. Това се посочв в поверителен доклад на МААЕ, цитиран от Ройтерс и БТА.

Иран не е допуснал инспектори на МААЕ да се върнат в нито един от ядрените обекти, бомбардирани от Израел и САЩ по време на 12-дневната военна кампания през юни миналата година. При ударите бяха унищожени или тежко повредени другите съоръжения за обогатяване на уран в страната, които са в основата на ядрената ѝ програма, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Сред целите на атаките е била и мрежа от тунели в Исфахан, където според дипломати се намира заводът за обогатяване на уран (Isfahan Fuel Enrichment Plant, IFEP),

Високопоставен дипломат обаче заяви, че местоположението и състоянието на съоръжението остават неизвестни.

Според доклада агенцията е „все по-силно обезпокоена" от отказа на Иран да ѝ позволи да инспектира съоръжението или да се запознае с проектната му документация.

Агенцията смята, че значително количество от най-силно обогатения уран на Иран се намира именно в тунелния комплекс в Исфахан, посочи през март генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

В документа отново се говори, че Иран трябва да информира МААЕ за състоянието на съоръженията си за обогатяване на уран и за запасите си от силно обогатен уран, включително материал, който е близо до степента на обогатяване, необходима за производство на ядрено оръжие. Освен това страната трябва да допусне инспекторите обратно в бомбардираните обекти, съобщи БТА.

Липсата на достъп до съоръженията за проверка на наличностите обогатен уран, представлява сериозен риск от разпространение на ядрени оръжия, се казва в доклада. Препоръката е тази опасност да бъде отстранена с най-голяма неотложност".