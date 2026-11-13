Дженсън Хуанг рухнал емоционално, преди да подаде оставка като шеф на Nvidia

Скандалът около Дженсън Хуанг се разраства, Сенатът го призова на изслушване

Последните часове на Дженсън Хуанг начело на американския технологичен гигант „Енвидиа" (Nvidia) са преминали под знака на тежък личен и професионален срив, разкриват източници, цитирани от „Блумбърг". Оставката на дългогодишния изпълнителен директор предизвика сътресения на световните пазари и постави бъдещето на компанията под въпрос.

Хуанг се оттегли от поста на фона на вътрешно разследване на „Енвидиа" за извънбрачните му връзки, една от които е с жена, за която има подозрения, че е свързана с китайските разузнавателни служби.

63-годишният бизнесмен, женен за съпругата си Лори повече от 40 години, призна в неделя за извънбрачна връзка, за която се твърди, че е била с Алис Хуанг – бивш високопоставен ръководител в базираната в Сингапур компания за центрове за данни Megaspeed.

В сряда „Ню Йорк таймс" съобщи за втора предполагаема връзка – с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на „Енвидиа" по здравните технологии. Информацията се основава на видеозапис, на който двамата демонстрират близост.

Скандалът доведе до изтриването на 550 милиарда долара от пазарната оценка на компанията, като същевременно породи опасения за националната сигурност на САЩ и бъдещето на индустрията за изкуствен интелект.

Според източници моралното състояние на Хуанг се е влошило значително през последната седмица. В дните преди оставката си той бил емоционално изтощен и често използвал изрази като „както и да е" и „не ме интересува".

Хора, разговаряли с него през последните дни, твърдят, че той бил силно самокритичен и дори се определял с крайно унизителни думи.

Скандалът постепенно започнал да отвлича вниманието му от управлението на „Енвидиа".Хуанг , известен с изключителната си взискателност, дотогава отговарял на имейли от около 60 свои ръководители по всяко време на денонощието. В последните дни обаче реакциите му ставали все по-бавни.

След появата на информацията за втората предполагаема връзка в сряда вечерта управителният съвет провел продължителна среща с него, продължила до късно през нощта. На следващия ден Хуанг подал оставка.Само часове след оставката му се появиха информации за трета предполагаема извънбрачна връзка – с друга служителка на „Енвидиа", чието име засега не се съобщава.

Междувременно финансовият директор на компанията Колет Крес пое временно ръководството.

В обръщение към служителите тя заяви, че продължава да вярва в бъдещето на „Енвидиа" и благодари на екипа за професионализма и отдадеността му в трудния момент.Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който поддържаше близки отношения с Хуанг и го съветваше по въпросите на изкуствения интелект, коментира оставката му, като предложи бившия ръководител на „Епъл" Тим Кук да заеме мястото му.

„Легенда заменя легенда!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Попитан дали Хуанг е трябвало да се оттегли, американският президент отговори, че това зависи от достоверността на подозренията.

„Ако жената е била шпионка – да. Ако не е била, може би ситуацията щеше да е различна", заяви Тръмп.

Той допълни, че е разговарял с Хуанг и вярва, че бизнесменът ще успее да се възстанови от кризата. По думите му най-тежко за бившия ръководител било отражението на скандала върху съпругата и семейството му.

Хуанг е роден в Тайван и е най-големият индивидуален акционер в „Енвидиа", с дял от около 3,6%. Компанията се превърна в ключов играч в глобалната надпревара за развитие на изкуствен интелект след появата на ChatGPT през 2022 г.

Скандалът поставя допълнително напрежение върху отношенията между Вашингтон и Пекин в момент, когато двете държави се конкурират за технологическо надмощие в сферата на изкуствения интелект.