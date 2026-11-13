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Шестима загинаха при срутване на строяща се сграда край Найроби

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Найроби, Кения
Найроби, Кения

Срутване на строяща се сграда уби шестима души до кенийската столица Найроби, съобщи местната телевизия "Ситизън", цитирана от Ройтерс.

Инцидентът е станал около 9:52 ч. (8:52 ч. българско време) в района на Млолонго, близо до железопътна гара на линията Найроби-Момбаса, пише БТА.

Най-малко трима души са извадени изпод руините и откарани в болница, съобщава Кенийският Червен кръст в социалната мрежа Екс.

Това е вторият подобен инцидент в Найроби през последните седмици, припомня Ройтерс. На 23 октомври осем души загинаха при рухването на 12-етажна сграда.

Подобни срутвания са често явление в Кения, отбелязва Ройтерс.  Сред основните причини са некачественото строителство, използването на материали, които не отговарят на стандартите, недостатъчният контрол и грешки при проектирането на сградите. Това сочат данните на държавния Кенийски институт за изследване и анализ на публичните политики.

Найроби, Кения

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