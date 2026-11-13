Дубай праща палатки за подслон на 50 000 души в Газа през дъждовния сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владетелят на Дубай шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент и министър-председател на ОАЕ, е наредил осигуряването на палатки за 50 000 души в ивицата Газа. Помощта е, за да могат семействата в ивицата да издържат на суровите зимни условия и рисковете от наводнения. Новината съобщи емиратската агенция УАМ.

Разпореждането на шейх Мохамед за спешно осигуряване на палатки за Газа е част от ангажимент на ОАЕ да помагат на палестинския народ, пише БТА.

ОАЕ бяха сред първите, които предоставиха незабавна помощ за Газа, и остават най-големият донор на хуманитарна помощ за ивицата.