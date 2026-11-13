Глобален диалог за силата на самореволюцията на ККП се проведе в редица европейски държави

Глобалният диалог „Силата на самореволюцията: Всестранното управление на ККП и неговите глобални измерения", организиран от CGTN към Китайската медийна група, наскоро се проведе в няколко европейски държави Европа (Италия, България, Унгария, Германия, Франция, Русия и Сърбия). CGTN популяризира духа на Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП в различни формати, а представители на политическите, академичните и медийните среди от редица европейски държави обсъдиха от европейска перспектива световното значение на опита на Китайската комунистическа партия в управлението и администрирането на държавата.

Боян Дуранкев посочи, че от реформите и политиката на отваряне, през изкореняването на бедността, до продължаващите усилия за всестранно и строго управление на партията, постиженията на Китайската комунистическа партия в ръководството на страната показват, че способността ѝ за самореволюция е важен двигател на развитието на държавата и обществото. Тя може да се разглежда и като значима производителна сила.

Нако Стефанов изтъкна, че самореволюцията е замислена като продължителен процес на партийно обновяване, а не като еднократна кампания. Петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, проведен от 26 до 29 октомври 2026 г., определи стратегическите насоки за продължаване на политиката на самореволюция, свързана с подобряване на управленските механизми предвид дългосрочните цели на модернизация на страната. Това подчертава стремежа към самоусъвършенстването на партията да бъде интегрирано в по-широкия проект за напредъка на китайското общество и държава.