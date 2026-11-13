Най-малко четирима са загинали при украински удар в руската Самарска област

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За най-малко четирима души убити при украински удар съобщава губернаторът на Самарска област в югоизточната част на Европейска Русия Вячеслав Федоришчев. Жертвите са при атака на промишлен обект, предава Ройтерс.

Федоришчев, оповести тази информация в социалната мрежа Макс, без да уточни кой обект в областта е бил поразен, нито какво оръжие е било използвано при атаката.

Междувременно руската медия „Астра" публикува в канала си в Телеграм информацията, че удар с дрон тази нощ е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод във Волгоград, предаде БТА като се позова на Укринформ.

Местни са чули снощи множество взривове и са се задействали противопожарни екипи.

„Астра" посочва, че на снимки, които местни жители са изпратили до медията, се вижда пожар в нефтопреработвателния завод във Волгоград. На кадрите се виждат няколко отделни огнища, пише БТА.

По-рано днес губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че регионът е бил атакуван с дронове и че при удар по промишлен обект в южната индустриална зона на Волоград са били убити четирима души и двама са били ранени. Избухнали са и локални пожари.

Рафинерията във Волгоград е собственост на „Лукойл" и е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, отбелязва Укринформ.

Съоръжението функционира от 1957 г. и има капацитет за преработка на около 14,8 милиона тона нефт годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтококс, битум и базови масла за производството на смазочни материали.

Заводът доставя продукцията си в южните региони на Русия.

На 2 октомври „Астра" съобщи за пожари в района на нефтопреработвателния завод във Волгоград и в намиращия се в съседство химически завод „Каустик". Володимир Зеленски потвърди удари по петролни обекти в Самарска и Волгоградска област.