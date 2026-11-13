Кая Калас: Обсъждаме ли архитектурата на сигурността в Европа, ще попаднем в капаните на Русия

Европа трябва да бъде внимателна,, ако участва в мирните преговори между Русия и Украйна, за да не попадне в капаните, заложени от Москва. Това предупреди ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Франс прес и БТА.

Тя подчерта, че на първо място е необходимо прекратяване на огъня. "Ако започнем да обсъждаме исканията на Русия относно архитектурата на сигурността в Европа, ще попаднем в капаните, които Русия ни залага. Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие", заяви тя в Дъблин, където е за среща на върха на 27-те държави членки на ЕС.

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, съобщиха, че имат зелена светлина от Русия за включване на европейски представители в следващия кръг от преговорите, пише БТА.

От Кремъл обаче отрекоха да са оттеглили ветото си по отношение на подобно участие. Москва първо иска да разбере какви са истинските намерения на Европа и да се увери в готовността ѝ да допринесе за мирния процес, преди да вземе решение дали да се състоят преговори в разширен формат. Това е позицията , изразена от говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че участието в мирните преговори би послужило не само за подкрепа на Украйна, но и за защита на интересите на Европа.

Държавите членки на ЕС обсъждат кого да изпратят на масата за преговори. Калас изключи възможността Русия да има каквато и да е дума при избора на европейски представител.

Някои държави, сред които Естония, биха искали Калас и председателят на Европейския съвет Антонио Коща да представляват Европа.

Франция и Германия предлагат те, заедно с Великобритания, да продължат говорят от името на Европа. Този подход позволява и участието на Лондон, който вече не е член на ЕС.

Окончателно решение трябва да бъде взето в рамките на седмица или две.