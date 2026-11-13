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Сенатът гласува за новия посланик на САЩ в България на 18 ноември

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Дъглас Холдър по време на изслушването си пред Сената КАДЪР: КОМИТЕТ ПО ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ НА СЕНАТА НА САЩ
Дъглас Холдър по време на изслушването си пред Сената КАДЪР: КОМИТЕТ ПО ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ НА СЕНАТА НА САЩ

На 18 ноември сенаторите от Комисията по външни отношения към Сената на САЩ ще гласуват номинацията на Дъглас Холдър за нов посланик на САЩ в България. Името му е включено в календара със събития на комисията във Вашингтон.

На същата дата ще бъдат разгледани кандидатурите на близо 15 посланици. Сред тях са Майкъл Янг за Сърбия, Питър Маккой за Черна гора и Роналд Джонсън за Босна и Херцеговина. В момента САЩ имат посланици в Югоизточна Европа само в Букурещ и Словения.

Дъглас Холдър беше номиниран за поста на 1 юни 2026 г. от президента Доналд Тръмп. Изслушването му пред сенатската комисия се състоя на 30 септември. Това потвърждават и данните в официалния регистър на номинациите на американския Сенат.

Холдър е бивш американски политик от Републиканската партия и бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида. Той е на 59 години. В продължение на два мандата – от 2006 до 2014 г., е бил част от законодателната власт на Флорида. Завършил е политически науки в щата Тенеси, а освен с политика се е занимавал и с частен бизнес.

На 30 септември Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на американския Сенат. По време на изслушването той определи България като важен съюзник на САЩ в НАТО и заяви, че ако бъде одобрен, ще постави акцент върху икономическата дипломация.

Сред приоритетите, които посочи, са разширяването на търговските отношения между двете държави, особено в областта на енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Холдър заяви също, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ.

Пред сенаторите той коментира и войната в Украйна. Холдър заяви, че при одобрение ще постави пред българското правителство въпроса за продължаването на подкрепата за Киев.

Посолството на САЩ в София остана без титулярен ръководител след оттеглянето на Кенет Мертен в края на януари 2025 г. Оттогава дипломатическата мисия се управлява от временно изпълняващ длъжността. България също няма посланик във Вашингтон след оставката на Георги Панайотов през април 2025 г.

Дъглас Холдър по време на изслушването си пред Сената КАДЪР: КОМИТЕТ ПО ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ НА СЕНАТА НА САЩ

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