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Украйна удари с ракети „Нептун“ завод и склад за дронове в Ростов на Дон

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Дрон - снимката е илюстративна
Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Украинските въоръжени сили са нанесли ракетни удари по три обекта, свързани с производството, съхранението и ремонта на безпилотни летателни апарати в руския град Ростов на Дон. Това съобщиха от Генералния щаб на украинската армия, цитирани от Укринформ и Ройтерс.

Атаката е извършена през нощта с ракети „Нептун", изстреляни от бреговия ракетен комплекс на украинските военноморски сили.

Сред поразените цели е предприятие на компанията „Йонос", която произвежда бойни дронове за тактически цели. Ударен е и склад на същата фирма, в който се съхраняват безпилотни апарати, пише БТА. 

Третият обект е сервизен център на компанията „Аеро-Хит". Там се извършват ремонт и поддръжка на дронове, използвани от руските въоръжени сили на фронта. Компанията произвежда бойни и разузнавателни безпилотни апарати от серията „Велес". Производствената ѝ база е разположена в Хабаровск, докато сервизният център се намира в Ростов на Дон.

„Всяка нощ руски дронове атакуват украински градове, военни постове и енергийна инфраструктура. Част от тях се произвеждат, съхраняват и ремонтират в Ростов на Дон", се казва в съобщение на украинските въоръжени сили, публикувано в Телеграм.

От Генералния щаб посочват, че операцията е засегнала едновременно няколко звена от веригата за снабдяване на руската армия с безпилотни апарати. По данни на украинското командване част от дроновете са били унищожени при пожар в склада, а повредената техника няма да може да бъде върната на фронта в близко време.

Украинската армия определя подобни операции като част от усилията за отслабване на военния и икономическия потенциал на Русия. От командването подчертават, че действията се извършват в рамките на правото на самоотбрана, заложено в член 51 от Устава на ООН.

Дрон - снимката е илюстративна

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