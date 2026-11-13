Арестуваха деветима след протест пред турския завод, където загинаха 19 души

Най-малко девет души са били арестувани днес след спонтанен протест пред турски металургичен завод, където при експлозия в началото на седмицата загинаха 19 души. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на работническия синдикат.

Взривът избухна в понеделник в стоманолеярния завод „Хабаш Демир Челик" (Habas Demir Çelik) в град Алиага, северно от Измир, в Западна Турция. При инцидента загинаха 19 души, а около десет бяха ранени, припомня агенцията.

Протестиращите са се събрали пред входа на промишления комплекс, след като ръководството е въвело забрана за използване на мобилни телефони на територията на предприятието. Според представител на Синдиката на работниците от Егейско море ограничението е предизвикало недоволството на служителите, които го възприели като опит да се предотврати разпространението на кадри от случилото се в завода.

„Най-малко девет души са арестувани", заяви говорителят на синдиката Октай Тюрк. Самият той също е бил задържан от полицията.

Компанията „Хабаш" (Habas) е сред най-големите производители на стомана в Турция. Главният изпълнителен директор на групата Мехмет Рющю Башаран е поставен под домашен арест, а срещу още десет души са издадени заповеди за арест.

По данни на правителствени източници и очевидци експлозията е станала по време на дейности по подмяна на котел. В този момент портален кран се е срутил в голяма промишлена пещ, докато в нея се е изливала течна стомана.

Загиналите са получили тежки изгаряния. При част от жертвите се е наложило да бъдат направени ДНК тестове, за да бъде установена официално самоличността им.

Трагедията предизвика вълна от обществено недоволство в Турция. Още във вторник стотици хора излязоха на протести пред завода, както и в Анкара и Истанбул. Демонстрантите скандираха, че случилото се е „не инцидент, а убийство".

Президентът Реджеп Тайип Ердоган обеща разследването да установи „евентуалното наличие на небрежност, както и самоличността на отговорните лица". Думите му обаче не успяха да успокоят общественото напрежение. Според Франс прес в Турция от десетилетия има обвинения, че кръгове, близки до властта, се ползват с безнаказаност.

Междувременно предложението на опозицията за създаване на парламентарна анкетна комисия, която да разследва обстоятелствата около трагедията, беше отхвърлено тази седмица от мнозинството на президента в парламента.