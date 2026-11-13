Вучич: Ловът на вещици, който започна след изборите, ще продължи до девет месеца

В интервю за швейцарския вестник „Велтвохе“ бившият сръбски президент Александър Вучич, който в момента е избран за депутат от Сръбската прогресивна партия (СПП), заяви, че политическият натиск, с който се сблъсква, не е лесен и че представлява „дежавю“ за него, като прецени, че периодът на „лов на вещици“ в страната ще продължи между шест и девет месеца.

"Преживявал съм това и преди. Опитен съм, познавам човешката природа и знам, че този вид „лов на вещици“ ще продължи девет месеца – нещо такова, шест до девет месеца“, каза Вучич.

На въпроса дали новите власти ще се опитат да го изпратят в затвора или нещо подобно, Вучич заяви, че не може да твърди това, но вярва, че ще се опитат да направят всичко възможно.

„Но в крайна сметка всичко се свежда до личното ти отношение – готов ли си да се бориш за идеите си или си страхливец и не си готов за това. Аз съм готов да се боря и ще се боря“, каза Вучич.

Бившият сръбски президент е призован като свидетел по дело за пране на пари чрез контрабанда на кокаин срещу наркобарона Дарко Шарич.

В Сърбия почти всеки ден след изборите на 25 октомври има арести по подозрения в корупция и злоупотреба със служебно положение на кръг от лица, близки до най-влиятелния сръбски политик през последните 14 години, отбелязват медиите в страната.