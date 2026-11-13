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САЩ: Свалихме два ирански дрона, изстреляни към радарна станция в Бахрейн

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Военен дрон. Снимката е илюстративна
Военен дрон. Снимката е илюстративна Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че са прехванали два дрона, насочени от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу една от радарните им станции в Бахрейн и че „няма ранени и щети“, предаде Франс прес.

По-рано Техеран каза, че е „взел на прицел и унищожил радар за ранно предупреждение“ в островната страна в Персийския залив, пише БТА. 

Иранският Корпус „изстреля два бойни дрона към Бахрейн, като и двата бяха свалени от американските сили. Няма ранени или щети“, написа в Екс американското Централно командване (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.

Военен дрон. Снимката е илюстративна

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