САЩ: Свалихме два ирански дрона, изстреляни към радарна станция в Бахрейн

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че са прехванали два дрона, насочени от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу една от радарните им станции в Бахрейн и че „няма ранени и щети“, предаде Франс прес.
По-рано Техеран каза, че е „взел на прицел и унищожил радар за ранно предупреждение“ в островната страна в Персийския залив, пише БТА.
Иранският Корпус „изстреля два бойни дрона към Бахрейн, като и двата бяха свалени от американските сили. Няма ранени или щети“, написа в Екс американското Централно командване (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.