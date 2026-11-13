Microsoft очаква сривът, оставил милиони без достъп, да се проточи 48 часа

Глобалният срив на Microsoft остави милиони без достъп до имейлите им. Американският технологичен гигант все още не е успял напълно да възстанови услугите си. Освен, че заради срива бяха блокирани комуникациите на болници, училища и държавни институции по света, потребителите продължават да нямат достъп до Outlook, Teams и Copilot, а последиците от прекъсването се усещат както в здравеопазването и публичната администрация, така и във финансовия сектор.

От полицията съобщават, че не получават онлайн сигнали за престъпления и призовават хората да звънят по телефона. Фармацевтични организации предупреждават за забавяния на рецептите за предписания. Оплаквания за проблеми с изпълнението на услугите си имат и съдилища, благотворителни организации и банки по целия свят. Сривовете са засегнали потребители от над 74 държави. От Microsoft съобщиха, че продължителността на времето за изчакване на имейлите е удължена до 48 часа поради инцидента. Най-вероятно не става въпрос за кибератака, допълват оттам. Проблеми има и с платформите за изкуствен интелект, сред които и Claude, и Chat GPT.

В бизнес района на Лондон няколко души заявиха, че прекъсването разкрива зависимостта им от Copilot, асистента с изкуствен интелект на Microsoft. Според 40-годишен мениджър на риска в една от средноголемите лондонски банки, бизнесите трябва да бъдат по-добре подготвени за подобни неочаквани технологични сривове.

"Microsoft в момента е замесена в продължителен инцидент, засягащ ключов софтуер, който е от съществено значение за много бизнеси и части от нашата критична национална инфраструктура", коментира пред "Дейли мейл" експертът по киберсигурност д-р Джунейд Али. Според него инцидентът подчертава рисковете от концентриране на ключови компютърни услуги в ръцете на малък брой доставчици. "Организациите от съществено значение трябва да бъдат устойчиви, когато ключови аутсорсинг технологии се провалят", категоричен е той.

В една от най-новите актуализации на Microsoft, е обявено, че "опашките за имейли" са намалени. В нея се казва: „Продължаваме да наблюдаваме подобрения в наличността на услугите, като опашките за имейли са значително намалени и се приближават до нормалните нива. Някои потребители все още може да изпитват периодични проблеми с достъпа или забавена доставка на имейли, докато възстановяването продължава."

Инструментът за изкуствен интелект Claude публикува поредна актуализация за състоянието на услугите си. В нея пише, че има влошено представяне на услугите на фирмата, включващо сайта claude.ai, Claude API, Claude Code и други. Chat GPT също продължава да бъде засегнат от прекъсването на Microsoft, което води до „влошена производителност" на инструмента.

Опасенията, че посетителите на състезанията в Челтнъм може да имат проблеми с достъпа до трасето за първия ден на ноемврийската среща днес, предвид световния проблем с Microsoft, се оказаха неоснователни.

Длъжностните лица излязоха с изявление, в което призоваваха пътуващите към Престбъри Парк да пристигнат рано, тъй като имаше вероятност клиентите, които нямат хартиени билети, да имат затруднения с достъпа до дигиталната им версия.

Болници също предупредиха пациентите за проблеми с електронната комуникация. Окръжната болница в Дорсет призова хората да използват телефоните вместо електронната поща. Местните администрации в Линкълншър и Западен Нортхемптъншър съобщиха за забавяне при изпращането и получаването на имейли и предупредиха, че телефонните им линии може да бъдат по-натоварени от обичайното.

Засегнати са и училищата в Северна Ирландия. Образователната администрация на региона съобщи, че учебните заведения временно нямат достъп до Outlook и не могат да изпращат или получават електронни съобщения.

Сривът създаде затруднения и във финансовия сектор. Европейският борсов оператор Euronext съобщи за проблеми с електронната комуникация на екипите си по листване на компании. Британският застраховател Aviva подготви резервни планове за разговорите с инвеститорите при представянето на финансовите си резултати. Финансова компания в Тайван дори прибегна до използването на факс за потвърждаване на сделки, съобщава Ройтерс.

Няколко компании промениха графиците си за обявяване на финансовите резултати. Американският производител на електрически камиони Workhorse Group отложи представянето им за 16 ноември, а швейцарската група Richemont временно забави публикуването на резултатите си за първото полугодие.

Междувременно потребителите реагираха на глобалния срив с множество шеги и мемета в социалните мрежи. Прекъсването остави милиони офис служители без част от основните инструменти за ежедневната им работа, но не попречи на чувството им за хумор.

Към последната информация компанията все още не е обявила пълно възстановяване на услугите.