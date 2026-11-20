През 2025 г., когато санкции вече бяха наложени на много богати руснаци в продължение на няколко години, отваря врати ски курортът Манжерок на Сбербанк в Алтай. Герман Греф, шефът на банката, го промотира като най-луксозния в страната.

Проектът успява - и сега 13 луксозни вили приютяват богати руснаци. След като преглежда вътрешните документи на курорта, сайтът "Медуза" открива, че сред гостите са руски чиновници, бизнесмени, включени в списъка на Forbes, хакери и хора, свързани с ФСБ. В курорта им се осигурява лична охрана, кола, иконом и се черпят със санкционирани напитки. За да постигнат това, създателите на курорта насилствено са закупили домовете на местните жители.

През 2011 г. Сбербанк придобива нерентабилния ски курорт. Местните жители са изгонени от околността, създава се руски Куршвел.

През юли 2025 г. Държавната пътна инспекция на Алтай обявява, че ще затвори Чуйския тракт - главният път на републиката - за три дни. Местните власти трябваше да направят това, за да осигурят безпрепятствен достъп до курорта Манжерок, разположен близо до връх Синюха, за кортежите на премиера Михаил Мишустин и други правителствени делегации. По това време курортът е домакин на международна екологична конференция, където се очакваха високопоставени лица от цялото ОНД.

В коментарите под публикацията на Държавната пътна инспекция на Алтай жителите искат поне график за затварянето на пътищата, за да се "адаптират към пристигането на длъжностни лица".

"Не се притеснявайте", отговоря официалният акаунт на Държавната пътна инспекция.

"Колко вбесяващи са тези длъжностни лица. Те не са слуги на народа, а напротив, врагове!", пишат жителите на Алтай.

За известно време PR екипът на пътната полиция се опитва да противодейства на това, но след това просто затваря коментарите.

Въпреки че на престижната конференция в Манжерок не са подписани споразумения, декларации или меморандуми, руското правителство обявява срещата за "значимо събитие в екологичната дипломация".

Премиерите на осем "приятелски" държави са посрещнати с хляб и сол. След това им е показана красотата на Алтай. Манжерок е похарчил почти 440 милиона рубли само за четиридневната "културно-развлекателна програма", според данните за обществените поръчки на курорта, прегледани от Meduza. Norm Production, компанията, основала Comedy Club, е получила тази сума за услугите си на конференцията.

През последните години, след като Сбербанк инвестира в Манжерок, мястото се превръща в любимо място сред руските чиновници. Банката придобива недовършения ски курорт в селското селище Манжерокское още през 2011 г. По това време експертите наричат актива проблемен и неликвиден. "Сбербанк е в дълбоки затруднения", коментира анализатор пред "Комерсант".

Главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф се опитва да продаде курорта и прекарва няколко години в опити да намери купувачи, но няма желаещи. След това банката променя стратегията си. Целта на Греф е "да направи Манжерок най-добрия курорт в света".

"Докато Европа е затворена, ще заменим думата "Куршвел" с "Манжерок". И всички ще идват при нас", обещава Греф след началото на войната. За да постигне това, ръководителят на Сбербанк обещава да събори всички "кибитки", "хижи" и "шанхаи" - тоест многобройните мини-хотели, туристически центрове и къщи за гости в Алтай.

"Новая газета" съобщава, че на жителите на село Озерное, където се намира курортът, са били дадени парцели "под ултиматум". Отказът е бил невъзможен: преразпределението на земята е станало под прикритието на Програмата за интегрирано териториално развитие (ИПТР), която е позволявала изземване на земя за държавни инвестиционни проекти.

Добитъкът, пасящ по пътищата, е бил отвеждан на "платени места за задържане", както ги наричат медиите, за да не развалят гледката кравите според местните жители. Ако кравите не бъдат изкупени обратно (защото са твърде скъпи), те са заклани, съобщи "Новая газета".

Известното видео, в което Греф се кара на таксиметровите шофьори, събрали се на летище Горно-Алтайск ("Защо стоите тук по бельо? Кои сте вие? Някаква банда... Разгонете ги"), също е заснето близо до Манжерок.

Местните жители, първоначално възхитени от изграждането на курорта, мислейки си, че сами ще могат да се насладят на ски, бързо осъзнават, че "клъстър от висок клас туристи" вероятно ще е източник на проблеми за тях.

Жителите на Манжерок записват петиция до Путин: "Молим Ви, скъпи Владимир Владимирович, да запазите нашето село." Според тях проектът за интегрирано развитие предвижда изземването на 1600 хектара земя за Манжерок.

Скромният ски курорт с еднозвездни и двузвездни хотели, какъвто Сбербанк го прие през 2011 г., се е превърнал 15 години по-късно в скъп целогодишен курорт.

Въпреки твърденията в медиите, че ръководството на Манжерок се стреми да го направи "достъпен за всички руснаци", през декември минималната цена за нощувка в най-евтиния тризвезден хотел в курорта е приблизително 20 000 рубли (около 220 евро).

Опитните скиори и сноубордисти обаче са разочаровани от новия курорт: "Скучно е, лифтовете затварят в 17 часа, няма купони къде да се слуша музика (освен цигулка)".

"Абсолютно мъртвило е", заключава един от тях.

Луксозните вили започват от 200 000 рубли (2200 евро) на вечер. Гостите се радват на специална охрана и иконом.

През 2023 г. Сбербанк решава да облагороди склоновете на планината Малая Синюха, в подножието на която се намира Манжерок. Това създава най-скъпите места за настаняване в курорта - 13 вили на цени от 200 000 до половин милион рубли (5500 евро) на ден.

Една седмица в най-скъпото "императорско" шале "Москва" ще струва почти три милиона рубли през ноември.

Невъзможно е да се разбере колко ще струва престоят по време на новогодишните празници и "дългия уикенд" около 23 февруари и 8 март, тъй като тези дати вече не са налични.

Основното предимство на вилите е тяхната уединеност. Шалетата са разположени насред гората (специално е разчистен парцел за тях) и са "скрити от любопитни очи", подчертава управата на Манжерок. Редовните гости няма да могат да стигнат до вилите, тъй като те се намират зад отделен контролно-пропускателен пункт. Всяка вила има собствен достъп до ски пистите.

На VIP гостите се осигурява 24-часова лична охрана. За тази работа се наемат само специалисти с няколкогодишен опит в работата с VIP персони според документацията за обществена поръчка на Манжерок. На гостите на вилите се предоставя и личен автомобил за транспорт из курорта.

Вилите са с площ от 400 до 1400 квадратни метра (същия размер като най-скъпото, "Императорско" шале). Вилите са построени от "вековен сибирски кедър" и са кръстени и декорирани "в чест на емблематични градове по света": Минск, Баку, Самарканд, Бишкек, Ереван, Тбилиси, Алмати, Ашхабад, Душанбе, Шанхай, както и Казан и Москва. "Президентското" шале е кръстено на Санкт Петербург.

От 2025 г. архитектурните и дизайнерски проекти на Сбербанк се ръководят от Ланфранко Чирило, италианския архитект на "даЧата на Путин" близо до Геленджик. "декоратор на самите вили е светската личност Лейла Улуханлъ, дизайнер на "най-хубавите домове в Москва, Лондон и Ню Йорк", която е описана в индустриалните медии като "експерт по луксозни интериори".

На гостите е обещано, че ще бъдат "потопени в атмосферата" на градовете, на които са кръстени вили, още от вратата. В "Бишкек" те са посрещнати с "древни талисмани, за които се твърди, че прогонват зли духове", традиционни одежди и шахматни комплекти, изрисувани от киргизки майстори.

Вила "Ереван" разполага с табла, вила "Тбилиси" е с папаха (традиционна кожена шапка) и бурка (традиционна бурка), а вила ДСамаркандУ е с колекция от медни прибори. В "Минск" са окачени "очарователни аплици, изработени от пшенични класове", докато в "Алма-Ата" са поставени батирски щит от 18-ти век и античен златобродиран шапан.

Дизайнерите не са пестили от декора на вилите. Например документите за обществена поръчка на Манжерок показват, че компанията е платила 1,7 милиона рубли за един фотьойл и табуретка от италианската марка Arketipo.

Всяка вила има личен иконом, който уж е на разположение 24/7. ДОтвъд всички похвали. Хваща всеки поглед, разбира всяко вдишванеУ, ликуваха авторите на Telegram канала "Антиглянец", които почиваха в "Самарканд".

Някои гости са посрещани на летището, точно "под самолета", според вътрешните документи на курорта. В тях се посочва също, че Манжерок плаща отделно на мобилните оператори за подобряване на качеството на връзката в всички вили.

В ресторант "Манжара", разположен до вилата, на гостите се сервира маралово месо, черен хайвер, стриди Хасан от Далечния изток и други деликатеси.

В документите за обществена поръчка на курорта, прегледани от Meduza, изрично е посочено "доставката на санкционирани продукти". Същият доставчик снабдява Манжерок с пресни трюфели.

Гостите отбелязват особено качеството на обслужване: "Няма да намерите такова отношение на Сейшелските острови или Малдивите."

Първите гости на курорта бяха Константин Малафеев, хакери и държавни служители.

Дори преди ФБР официално да разсекрети разследването си срещу хакерската група Evil Corp през 2019 г., членовете й избягваха да напускат Русия от страх от арест.

Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство нарече Evil Corp най-значимата киберпрестъпна група в света. Те атакуваха банки и финансови институции, използвайки зловреден софтуер, причинявайки щети, оценени на над 100 милиона долара. През 2019 г. ФБР предложи рекордната по това време награда от 5 милиона долара за информация за основателя на групата Максим Якубец.

Ако Якубец напусне Русия, почти сигурно ще бъде арестуван и екстрадиран в Съединените щати. Затова хакерът първо е почивал в курорта "Мрия" на Сбербанк в Крим, след това в луксозен хотел на брега на езерото Байкал, а сега в Манжерок в Алтай.

През октомври 2025 г. Якубец и съпругата му Алена Бендерская са платили над четири милиона рубли за почивка в Манжерок, разкри Meduza (броят на дните, които са прекарали в курорта, е неизвестен).

Алена е дъщеря на Едуард Бендерски, бивш офицер от специалните части на ФСБ "Вимпел". Сега той официално е бизнесмен. "Вимпел" е същото поделение, в което е служил наемният убиец Вадим Красиков, след като е бил разменен през лятото на 2024 г. от Германия, където е излежавал присъда за убийството на бившия чеченски полеви командир Зелимхан Хангошвили.

Според The Insider Красиков се е обаждал на Бендерски няколко пъти преди убийството. Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство посочи Бендерски като ключов посредник между Evil Corp и руската държава, която е възложила на групата да извършва кибератаки срещу страни от НАТО.

Бендерская и Якубец са платили за хотела в същия ден като Феликс Евтушенков, син на основателя на АФК Система Владимир Евтушенков и настоящ ръководител на компанията. Документи, получени от Meduza, показват, че тези транзакции са се случили приблизително през 15 минути.

Самият Бендерски, който също е почивал в Манжерок, за разлика от зет си Максим Якубец, не е бил в списъка с издирвани лица на ФБР. Министерството на правосъдието на САЩ обаче е наложило санкции срещу него.

От началото на войната европейските курорти са затворени за руски чиновници и бизнесмени, обект на санкции. Самата Русия обаче е забранила на високопоставени политици, държавни служители и служители на държавни компании да пътуват в чужбина.

"Имаше случаи, когато на много важни хора беше казано: не, никаква почивка. Почивка... в Алтай, например", цитира The Moscow Times високопоставен служител на държавна компания.

Вилите в Манжерок започват да посрещат гости през 2025 г. Частната част на курорта се оказва идеално място за почивка на руския елит.

Meduza успя да прегледа списъка с първите гости на Манжерок. Освен хакери и хора, свързани с ФСБ, сред тях открихме санкционирани служители, членове на парламента и бизнесмени.

"Православният олигарх" Игор Алтушкин, чието нетно богатство беше оценено от Forbes на почти пет милиарда долара, беше поставен под санкции през 2023 г. от Обединеното кралство - страната, която се превърна във втори дом на семейството му. През 2019 г. екипът на Алексей Навални откри, че семейство Алтушкин притежава лондонско имение в съседство с това на Дейвид Бекъм и петстаен апартамент наблизо.

Разследването на Навални разкри, че съпругата на Алтушкин Татяна и синът им Тимофей, имат британско гражданство. "Използвам го само за да пътувам из Европа по-удобно, без виза", обясни просто на журналистите Тимофей Алтушкин.

През 2024 г. Европейският съюз наложи санкции и на Алтушкин старши, основателят на "Руската медна компания" - третият по големина производител на мед в Русия. В обосновката на ЕС се посочваше също, че бизнесменът е финансирал военно поделение, воюващо в Украйна (както вече беше разкрито от The Moscow Times).

Милиардерът и синът му вероятно сега пътуват до Манжерок. През 2025 г. семейство Алтушкин му е платило почти 26 милиона рубли.

Алексей Крапивин, "кралят на държавните договори" и акционер на най-големия строителен предприемач на "Руските железници", е платил приблизително същата сума - 23 милиона, за престой в най-скъпото "императорско" шале. През 2022 г. Forbes оцени състоянието на Крапивин на 800 милиона долара, което му гарантира място в списъка на 200-те най-богати бизнесмени в Русия (Forbes вече не публикува този списък след избухването на войната в Украйна).

Манжерок е получил над 20 милиона рубли от организацията с нестопанска цел "Евразия", свързана с молдовския олигарх Илан Шор. Той е избягал от Молдова през 2024 г., след като е обвинен в мащабно присвояване на средства от молдовски банки. Шор е дошъл в Русия, получил е гражданство и е стартирал платежната система A7, за да заобиколи западните санкции.

Тя сега се смята за най-голямата руска компания на пазара за трансгранични парични преводи; САЩ я обявиха за Дзначителна транснационална престъпна организацияУ.

Друг гост на Манжерок е "православният олигарх" Константин Малофеев, основател на телевизионния канал "Царград", който беше санкциониран от ЕС и САЩ още през 2014 г. за подкрепа на сепаратистите в Източна Украйна. Малофеев беше един от първите в Русия, които се сблъскаха с това.

През февруари-март 2025 г. се очакваше няколко големи руски индустриалци и милиардери да отседнат в Манжерок, включително главният изпълнителен директор на "Газпром нефт" Александър Дюков и председателят на "Новатек" Леонид Михелсон. Олга Сироватская, съпруга на съсобственика на "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, и Тамара Богданова, съпруга на главния изпълнителен директор на "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, платиха няколко милиона рубли за престоя си.

През февруари 2026 г. е получено плащане за настаняване в Манжерок от Магнитогорския металургичен комбинат (ММК), собственост на Валерий Рашников.

Европейските имоти на Рашников бяха конфискувани по време на първата вълна от санкции през март 2022 г. Три апартамента в Париж и вила на Лазурния бряг, някога дом на китариста на Rolling Stones Кийт Ричардс, бяха замразени. Година по-късно беше конфискувана друга вила в курорта Сен Жан Кап Фера, вероятно собственост на Рашников. Собственикът на ММК се опита да оспори санкциите на ЕС срещу него, но без резултат.

Според клиентски данни на Meduza в Манжерок през септември 2025 г. на Артьом Чайка (известен в медиите още като LSDUZ), син на бившия главен прокурор Юрий Чайка, е издадена сметка за приблизително 2,5 милиона рубли.

По същото време бизнесменът Максим Воробьов, брат на губернатора на Московска област Андрей Воробьов, е получил сметка за малко под два милиона рубли.

Братът на Артьом Чайка - Игор, в момента ръководи Россътрудничество. Компанията "Хартия", в която той прехвърли дял в доверително управление, обаче е основен изпълнител за властите в Московска област.

Освен бизнесмени, в Манжерок почиват и държавни служители.

Точно преди новогодишните празници в очакване на 2026 г. Максим Ликсутов, заместник-кмет на Москва по транспорта, плаща за престоя си в курорта. Той похарчи над четири милиона рубли за почивката си. Ликсутов е бивш бизнесмен, но преди много години е преминал на държавна служба. Въпреки това, всяка година до началото на войната с Украйна той декларира десетки и дори стотици милиони рубли в декларациите си за доходи.

Освен него курортът е получавал плащания и от:

- началника на кабинета на Сергей Кириенко, Александър Николин;

- депутата от ДЕдинна РусияУ Мария Василкова;

Юлия, дъщеря на Андрей Макаров, председател на данъчната комисия на Държавната дума;

- Наталия Картишова, съпруга на Дмитрий Калимулин, ръководител на референтната служба на Путин;

- Ирина Зеля, съпруга на Александър Собянин, заместник-началник на кабинета на кмета на Москва Сергей Собянин.

Сбербанк гордо нарича Манжерок "руския Давос" и "център за конференции, срещи и бизнес преговори". Премиерът Михаил Мишустин е посещавал официално курорта поне три пъти.

Владимир Медински и неговото Руско военноисторическо дружество с подкрепата на президентската администрация са разработили редовна конференция "Алтай - родината на предците на тюрките" и посещават курорта всяка година. Отделът за управление на президентските имоти е платил за настаняването на Медински и други служители на Кремъл.

През май 2026 г. AST GOZ, търговска платформа за държавни поръчки за отбрана и санкционирани компании, проведе корпоративно събитие в Манжерок.

През април 2025 г. Маргарита Луи-Драйфус, съсобственик на една от най-големите селскостопански компании в света, холандската Louis-Dreyfus, пристигна в Манжерок.

По това време се решаваше съдбата на руските й активи - търсеше се купувач за тях.

Според документи от Манжерок, Греф лично е платил 3,4 милиона рубли за настаняването на Драйфус. Не е известно с кого милиардерът от Forbes може да се е срещал в Манжерок. През юли вестник ДКомерсантУ съобщи, че е подписан предварителен договор за покупко-продажба на руския бизнес на Луи-Драйфус с известната АД ДГоризонт ИндустрисУ, чиито основатели не бяха разкрити.

В края на 2025 г. Русия приема закон за създаване на нова хазартна зона - по-специално в Манжерок. В Русия вече съществуват няколко такива зони, едната от които се намира само на половин час път с кола от летище "Горно-Алтайск".

Общественото движение "Курултай на алтайския народ" събра и изпрати няколко хиляди подписа до местни депутати, противопоставящи се на изграждането на казиното. Авторите на петицията написаха, че са загрижени за нарастването на хазартната зависимост сред местните жители в един вече обеднял регион.

Държавното събрание на републиката успокои активистите: новото казино не е за тях. Членът на местния парламент Константин Криворучко обясни: "Не мисля, че много от нашите жители наистина ще загубят там... Стандартът на заведението ще бъде различен."