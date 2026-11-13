Русия предлага с Украйна да направят съвместна евакуация на 500 цивилни от Константиновка

Русия е готова да организира хуманитарна операция за евакуация на цивилни от град Константиновка в Източна Украйна, подобна на проведената миналия месец в Олешки. За осъществяването й обаче Москва очаква подходящи гаранции за сигурност. Това заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков призова САЩ да използват влиянието си върху Киев, за да осигурят съгласието на украинската страна за провеждането на операцията, пише БТА.

Предложението беше представено от Владимир Путин по време на вчерашната му среща в Кремъл с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Руският президент предложи съвместна хуманитарна мисия между Русия и Украйна, която да позволи извеждането на цивилните от Константиновка.

По думите на Путин прекратяването на огъня би дало възможност на руските сили да разчистят мините по пътищата към града, за да могат стотици хора да бъдат евакуирани безопасно.

Песков определи инициативата като изключително важна и посочи, че тя надгражда опита от операцията в Олешки.

„Инициативата има за цел да даде възможност на 400 или 500 цивилни, които все още се намират в Константиновка, да напуснат населеното място и след това да заминат, където пожелаят – към Украйна или към Русия", заяви говорителят на Кремъл.

Той подчерта, че за осъществяването на операцията е необходимо да се осигури възможност за разминиране на всички пътища, водещи към града. Според Москва това трябва да стане при гарантирана сигурност за участниците в хуманитарната мисия.