Франция: Трябва да се засили натискът върху хутите да спрат атаките си в региона

Необходимо е да се засили натискът върху йеменските бунтовници хути, за да прекратят те атаките си в региона, и по-специално срещу Саудитска Арабия, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Франция Паскал Конфаврьо, предаде Ройтерс.

"Нашата позиция е, че е необходимо да се засили натискът върху хутите, за да прекратят своите неприемливи атаки и провокации, особено срещу територията на Саудитска Арабия, но не само там", заяви Конфаврьо на пресконференция в отговор на въпрос дали Париж подкрепя идеята на Европейския съюз да обяви хутите за терористична организация. пише БТА.

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС за тази категоризация, но все още не е успяла да преодолее опасенията на европейците, че това би могло да подкопае бъдещия мирен процес, заявиха вчера пред Ройтерс шестима европейски представители.