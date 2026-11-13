Подпалиха колата на бивш главен редактор на германския вестник "Билд"

Бившият главен редактор на германския вестник "Билд" Юлиан Райхелт станал мишена на умишлен палеж. Това обяси самият той, след като колата му бе подпалена, и почти унищожена на улица в Берлин, съобщава ДПА.

Райхелт, който в момента е главен редактор на новинарския cпортал "Ниус", на който е съосновател, каза, че палежът е извършен през нощта в западния берлински квартал "Шарлотенбург". Самият той разказа за инцидента днес в "Ниус".

Полицията потвърди, че става въпрос за умишлен палеж, и уточни, че случаен минувач е подал сигнал в 2:07 ч. през нощта местно време, без обаче да посочи името на собственика на автомобила. На мястото пристигнали пожарникари, които потушили огъня.

"Напълно ясно е, че това беше целенасочено нападение", заяви Райхелт. Той определи случилото се като опит за сплашване на новите свободни медии, които се противопоставят на подобен ляв екстремизъм. Според него някой целенасочено е проучил къде е паркиран автомобилът му. "Ниус" публикува снимки на унищожената кола.

Преди няколко години бяха извършени подобни палежи на автомобили на колумнист на друго германско издание - Бе Цет (B. Z.). В един от случаите впоследствие беше публикувано писмо с лявоекстремистко съдържание, в което се поемаше отговорност за престъпленията, съобщава БТА.

Райхелт е противоречива фигура в германските медийни среди, отбелязва ДПА. През 2021 г. той беше уволнен от "Билд" за злоупотреба с власт. Тогава няколко медии публикуваха журналистическо разследване с редица обвинения в сексуален тормоз срещу него. Райхелт винаги е отричал обвиненията, които нарича "клеветническа кампания".