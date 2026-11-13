Мерц: Германия ще участва в нови преговори за край на войната в Украйна

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Германия ще участва в евентуални нови преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Според него новите преговори ще се състоят през следващите седмици. Изявлението му дойде по време на обсъжданията на лидерите на ЕС кой трябва да представлява съюза на преговорите, съобщава ДПА.

„Германия ще участва, това е абсолютно ясно", заяви днес Мерц в кулоарите на среща на върха на Европейския съюз в Дъблин.

Дискусията за това кой представлява Европа в преговорите с Русия се разгоря отново, след като европейски представители не участваха пряко в преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, проведени по-рано тази седмица в Абу Даби.

В Абу Даби обаче присъстваха делегации от Германия, Франция, Обединеното кралство, ЕС и НАТО.

Вчера американският преговарящ Джаред Къшнър посочи, че руският президент Владимир Путин е склонен да приеме европейско участие в процеса.

Преговорите с европейско участие „сега се очаква да се проведат за първи път през следващите седмици", заяви Мерц днес пред журналисти.

„Разбира се, и там ще продължим да представляваме общите европейски интереси", каза Мерц, който очаква в преговорите да участват същите европейски представители, които вече са присъствали в Абу Даби.

Първият дипломат на ЕС Кая Калас призова събралите се лидери да се придържат към действащите правила на Съюза, съгласно които тя, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представляват ЕС по въпросите на външната политика и сигурността.