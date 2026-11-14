“Мистър и мисис Хуанг”: големи майтапи с шефа на Nvidia и номера на китайката (Колажи)

В колажите включиха и китайския лидер Си Дзинпин
С шеги и забавни любовни колажи изригнаха социалните мрежи за шефа на Nvidia Дженсън Хуанг. Интернет зевзеци го превърнаха в герой на любовен триъгълник, размениха му половинките и дори го вкараха в пародия на холивудския филм "Мистър и мисис Смит". Народното творчество не подмина и съпругата му, а въображението на потребителите роди цял сериал от измислени романтични приключения - включително с китайския държавен глава Си Дзинпин като шпионин под прикритие.