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“Мистър и мисис Хуанг”: големи майтапи с шефа на N...

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“Мистър и мисис Хуанг”: големи майтапи с шефа на Nvidia и номера на китайката (Колажи)

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Колаж на известния филм “Мистър и мисис Смит”, само че с новите главни герои. КОЛАЖИ: ИНТЕРНЕТ/ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Колаж на известния филм “Мистър и мисис Смит”, само че с новите главни герои. КОЛАЖИ: ИНТЕРНЕТ/ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

В колажите включиха и китайския лидер Си Дзинпин

С шеги и забавни любовни колажи изригнаха социалните мрежи за шефа на Nvidia Дженсън Хуанг. Интернет зевзеци го превърнаха в герой на любовен триъгълник, размениха му половинките и дори го вкараха в пародия на холивудския филм "Мистър и мисис Смит". Народното творчество не подмина и съпругата му, а въображението на потребителите роди цял сериал от измислени романтични приключения - включително с китайския държавен глава Си Дзинпин като шпионин под прикритие.

Дженсън Хуанг заглежда новата си изгора - служителката, която му става втора любовница. Отдясно е набедената за китайската шпионка, а в края - съпругата му.
Дженсън Хуанг заглежда новата си изгора - служителката, която му става втора любовница. Отдясно е набедената за китайската шпионка, а в края - съпругата му.

Дженсън Хуанг в колаж, вдъхновен от скандала с шефа на Astronomer Анди Байрън, заснет в прегръдка с колежка на концерт на Coldplay миналата година.
Дженсън Хуанг в колаж, вдъхновен от скандала с шефа на Astronomer Анди Байрън, заснет в прегръдка с колежка на концерт на Coldplay миналата година.

Китайският шпионин е самият Си Дзинпин.
Китайският шпионин е самият Си Дзинпин.

Колаж на известния филм “Мистър и мисис Смит”, само че с новите главни герои. КОЛАЖИ: ИНТЕРНЕТ/ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Дженсън Хуанг заглежда новата си изгора - служителката, която му става втора любовница. Отдясно е набедената за китайската шпионка, а в края - съпругата му.
Дженсън Хуанг в колаж, вдъхновен от скандала с шефа на Astronomer Анди Байрън, заснет в прегръдка с колежка на концерт на Coldplay миналата година.
Китайският шпионин е самият Си Дзинпин.

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