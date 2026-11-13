“Билд”: Путин съгласен на мир, ако Финландия излезе от НАТО

Кремъл настоявал още за федерализация на Молдова и да няма бази на алианса в балтийските републики

Москва отрича да е поставяла условията в Абу Даби

Федерализация на Молдова, излизане на Финландия от НАТО и без военни бази на алианса в балтийските републики. Това са само малка част от исканията, които Русия ще настоява да бъдат изпълнени от Европа, за да спре войната в Украйна, твърди германският в. “Билд”. Изданието се позовава на разговори с анонимни представители от вътрешния кръг на руския президент Владимир Путин. Исканията били представени на европейски делегати по време на тристранните разговори за мир в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ тази седмица.

Засега те остават неформални, но от тях се предполага, че желанията на Кремъл надхвърлят териториалните претенции към Украйна и се стремят да установят удобен за Москва нов ред на сигурността в Европа.

Според “Билд” Русия иска да запази цялата украинска територия, която до момента окупира, плюс частите от региона Донбас, които са под контрола на силите на Киев. Освен това пристанищата Одеса и Николаев ще станат демилитаризирана зона и ще им бъде забранено да служат като военноморски бази, докато отделни споразумения ще

гарантират свободата на корабоплаване в Черно и Балтийско море

Кремъл настоява и Украйна да бъде неутрална държава, без шанс за включване в НАТО, но с възможност да се присъедини към Европейския съюз, ако желае.

Исканията на Русия не се ограничават само до Украйна, а засягат и няколко други източноевропейски държави. “Билд” твърди, че Москва ще настоява за премахването на натовските военни бази от Литва, Латвия и Естония. Финландия пък ще бъде принудена да си върне неутралния статут, тоест да излезе от НАТО.

Молдова също не е подмината. Кремъл предвижда тя да се превърне във федерална република от три съставни части - Молдова, Приднестровието и Гагаузия. Предвижда се, ако тя се присъедини към ЕС, Гагаузия и Приднестровието да проведат референдуми за независимост. Изключва се възможността тя да стане част от НАТО, но Москва е готова да изтегли силите си от Приднестровието, ако реформите бъдат изпълнени.

В замяна Русия би се съгласила на мир в Украйна и да изтегли ядрените си бойни глави и ракетите си със среден обсег от Беларус. Въпреки това според “Билд” не се предвиждат подобни действия за руската Калининградска област - малкия анклав на Балтийско море между Полша и Литва.

От Москва отрекоха информацията на германското издание с обяснението, че Русия не е настоявала членове на НАТО да напускат алианса.

“Не съм запознат с това. Не, не са отправяни никакви искания. Това определено не е било обсъждано в Абу Даби”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той също така изрази

готовността на Русия европейци да седнат на масата за преговори

и да участват в дискусиите за изграждането на новата архитектура на сигурността на Стария континент.

По думите му това би било възможно само ако страните от ЕС докажат, че могат да допринесат с нещо в процесите, които водят към установяването на траен мир.

