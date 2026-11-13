На 43 години почина звезда от култовия филм "Ченге в детската градина"

Само на 43 години почина една от звездите от култовия филм "Ченге в детската градина" с Арнолд Шварценегер. В лентата от 1990 г. Кристиан Къзинс играе едно от децата, докато Арнолд е полицай под прикритие, който се преоблича като учител в детска градина.

Неговият полубрат, Йонас Рьозър, съобщи тъжната новина публично в Instagram. Според него Къзинс е бил много болен преди смъртта си. Брат му пише за сериозно чернодробно заболяване, от което страдал Крисчън, съобщава "Билд".

Кристиан Къзинс играе малкия Доминик, едно от децата в класа на Шварценегер в детската градина.

Заедно с брат си близнак Джоузеф Къзинс той натрупал ранен опит в американската телевизия. Братята се появили в почти 60 епизода на американската сапунена опера „Knots Landing" между 1987 и 1992 г., играейки ролята на Боби Гибсън Юинг.

Близнаците Джоузеф и Кристиън Къзинс играят в няколко филма и телевизионни сериала през 90-те години на миналия век. Това било удобно за филмовите компании, защото почти идентичният им външен вид означавал, че и двамата братя можели да бъдат избрани за едни и същи роли.

Но ролята, която направи Кристиан Къзинс незабравим, дойде през 1990 г.. В комедията Арнолд Шварценегер (тогава на 42 години) играе корав полицай, който работи под прикритие и внезапно се озовава пред клас деца от детската градина. Филмът се превърна в боксофис хит, а в центъря бяха тогавашните седемгодишни близнаци Кристиан и Джоузеф Къзинс, които си споделиха ролята на малкия Доминик.

И до днес комедията остава един от най-известните и популярни филми на Шварценегер от началото на 90-те години за много фенове.

Къзинс страдаше в продължение на години от сериозно чернодробно заболяване и се налагаше да бъде хоспитализиран многократно.

През 2020 г. - приблизително 30 години след излизането на филма - Къзинс се появи отново публично, когато участва във виртуално събиране с бивши колеги. Той обясни защо той и брат му близнак са си споделили ролята на Доминик – а именно заради ограниченото работно време за децата на снимачната площадка. Арнолд Шварценегер също изненадващо се присъедини към онлайн срещата. Когато попита какво правят бившите му колеги днес, Кристиан отговори, че в момента управлява бизнес с марихуана.