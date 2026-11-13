Нова измама в Гърция: Фалшиви SMS-и обещават 50% отстъпка от пътни глоби

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Нова вълна от измамни SMS съобщения за неплатени пътни глоби се разпространява в Гърция. Измамниците се представят за държавни институции и гръцката полиция, като предлагат на шофьорите 50% отстъпка при незабавно плащане на наложена санкция.

Съобщенията уведомяват получателите за предполагаемо нарушение на правилата за движение, най-често превишена скорост. За да ги убедят да платят, измамниците предупреждават, че при забавяне размерът на глобата ще се увеличи или ще последват допълнителни санкции.

Към SMS-ите е приложен линк, който отвежда към фалшив интернет сайт, наподобяващ официална държавна платформа. Там от шофьорите се изисква да въведат потребителското си име и парола за TAXISnet, както и данните на банкова карта.

Целта на измамната схема е придобиване на достъп до лична информация и финансови средства.

Гръцките власти напомнят, че общата възможност за плащане на пътни глоби с 50% отстъпка в десетдневен срок е отменена още през 2018 година. Поради това подобни предложения, особено когато са придружени от линк за плащане, са сериозен сигнал за измама.

Гръцката полиция е предупреждавала за този вид престъпления и в официално съобщение от 11 март 2026 година, като е уточнила, че държавните служби не изпращат чрез SMS връзки за директно плащане на пътни глоби.

Министърът на цифровото управление Димитрис Папастериу пояснява, че действителните електронни глоби се предоставят чрез личната цифрова пощенска кутия на гражданите – Θυρίδα Πολίτη. Уведомления могат да се получават чрез SMS, електронна поща или приложението Gov.gr Wallet, но без линкове за директно плащане.

Властите призовават шофьорите да не отварят съмнителни връзки и да не предоставят банкови данни или пароли за TAXISnet. Проверката за наложени санкции трябва да се извършва чрез официалния държавен портал www.gov.gr или приложението Gov.gr Wallet.

Предупреждението е важно и за българските граждани, които живеят или пътуват в Гърция, тъй като измамните съобщения могат да бъдат възприети като действителни уведомления от гръцките власти.