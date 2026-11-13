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Москва опроверга зетя на Тръмп: Не сме се разбирали ЕС да участва в преговорите за Украйна

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

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Къшнър на срещата с Путин в Москва. Снимка: Ройтерс
Къшнър на срещата с Путин в Москва. Снимка: Ройтерс

Министерството на външните работи на Русия опроверга Джаред Къшнър, който  заяви след среща в Дъблин Володимир Зеленски, че както Русия, така и Украйна са се съгласили европейските държави да бъдат включени в следващия кръг от преговорите.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова заяви, че няма информация за подобно споразумение в отговор на запитване за коментар по повод изявлението на САЩ, съобщи ДПА.

Така Москва постави под съмнение вчерашното изявление на американската страна, че Русия и Украйна са одобрили европейското участие, декларирано от зетя на американския президент Доналд Тръмп

"Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва", заяви Мария Захарова, цитиран от БТА.

Американският преговарящ по-рано твърдеше обратното. Къшнър се срещна последователно с Путин и Зеленски.

"Не можем да постигнем това споразумение, без европейците да участват в преговорите", каза Къшнър пред журналисти в присъствието на Зеленски и Уиткоф. По думите му руският президент Владимир Путин "е готов да опита".

Днес в Дъблин лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха институциите на ЕС, както и Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания да представляват Европа в преговорите между Киев и Москва за прекратяване на войната в Украйна с посредничеството на Вашингтон, предадоха Ройтерс и ДПА.

Къшнър на срещата с Путин в Москва. Снимка: Ройтерс

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