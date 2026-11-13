Гърция отпуска 32 млн. евро за фериботните компании, за да ограничи поскъпването на билетите

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Гръцкото правителство обяви допълнителна финансова помощ от 32 милиона евро за фериботните компании с цел да ограничи увеличението на цените на билетите до островите. Мярката предвижда компенсация от 16 евроцента за всеки литър корабно гориво, закупено в периода от 1 септември до 31 декември 2026 година.

Новата програма беше представена на 12 ноември от министъра на корабоплаването Василис Кикилиас и е насочена към облекчаване на финансовия натиск върху морските превозвачи заради повишените цени на горивата.

Подкрепата ще обхване както компаниите, обслужващи редовните търговски маршрути, така и превозвачите по субсидираните островни линии, които осигуряват транспортна свързаност с по-малките и отдалечени острови.

Компенсациите ще се изчисляват въз основа на документално доказани количества закупено гориво. Министерството на корабоплаването, Министерството на финансите и гръцката данъчна администрация AADE подготвят електронен механизъм за проверка на разходите и изплащане на средствата.

За прилагането на мярката обаче е необходимо одобрение от Европейската комисия по механизма за държавна помощ METSAF. Това означава, че обявените средства все още не са изплатени на компаниите.

Новата субсидия допълва действаща програма с бюджет до 60 милиона евро, чрез която държавата компенсира фериботните оператори за предоставяните задължителни намаления на билетите за определени категории пътници. Така общият максимален размер на двете програми достига 92 милиона евро.

Въпреки финансовата подкрепа представителите на сектора предупреждават, че разходите за гориво продължават да нарастват. Според данни, цитирани от гръцкото издание „Икономикос Тахидромос", допълнителните разходи на фериботните компании през 2026 година могат да надхвърлят 300 милиона евро.

На този фон новата помощ от 32 милиона евро би покрила под 11% от прогнозираното увеличение на разходите за гориво.

Поскъпването на морския транспорт е особено чувствителен въпрос за гръцките острови, които разчитат на фериботите не само за превоз на пътници и автомобили, но и за доставки на хранителни продукти, строителни материали и стоки от първа необходимост.

За пътниците новата мярка не означава автоматично намаление на цените на фериботните билети. Финансовата помощ се предоставя директно на превозвачите, като целта е да бъдат ограничени разходите им и да се предотврати ново рязко поскъпване на услугите.

Правителството не е обявило задължително намаление на тарифите по конкретни маршрути.

Програмата обхваща закупеното гориво до края на 2026 година, като гръцките власти допускат възможност за удължаване на подкрепата при продължаваща енергийна криза и наличие на съответния европейски механизъм.