ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев иска да се включат и преговорите на САЩ, Рус...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Пет водещи страни в Европа се надяват да участват в преговорите за Украйна

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

2288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Пет от водещите страни на Европа и администрацията на ЕС се надяват да участват в преговорите за край на войната в Украйна. Това са Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания.

Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха на неформалната си среща в ирландската столица Дъблин. Световните агенции цитираха за избора на екипа от европейски преговарящи в следващите тристранни прегвори Украйна-Русия-САЩ председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Приветстваме всички дипломатически усилия за това Русия да бъде на масата на преговорите", заяви Коща пред журналисти в Дъблин в края на днешната среща на върха, информира Ройтерс.

Участието на европейските страни обаче е под въпрос, тъй като Русия отрече подобна договорка със САЩ. "Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва", заяви говорителката Мария Захарова. До този момент ЕС е изолиран от преговорите.

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа