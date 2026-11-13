ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев иска да се включат и преговорите на САЩ, Рус...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Мицкоски отговори на Радев: България няма право да говори за правата на човека

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

2272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Северномакедонският премиер Християн Мицкоски Снимка: Екс/@BalkanGreEnNews
Северномакедонският премиер Християн Мицкоски Снимка: Екс/@BalkanGreEnNews

Държава, която избягва изпълнението на съдебни решения, няма право да говори за правата на човека. 

Това каза по адрес на България северномакедонският премиер Християн Мицкоски в отговор на думите на  Румен Радев, който се закани да постави въпроса за отношението на властите в Северна Македония към българите по време на срещата си с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

"Непрекъсната провокация, която е всичко друго, но не и добросъседски отношения", коментира Мицкоски заявката на Радев.

„Държава, която избягва да изпълнява десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, няма право да коментира правата на човека, още повече, че няма решение срещу нас, което да казва, че не уважаваме или по някакъв начин увреждаме човешките права на гражданите.

Така че, трябва да подходим внимателно към това и да не се хващаме на повода, това е тяхната цел, да се хващат на повода и да отговарят със същия провокативен речник, за да реагират на международната сцена, защото виждат, че губят позиции там", каза премиерът Христиан Мицковски, цитиран от telma.

Радев заяви по време на деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, че ще се срещне с генералния секретар на Съвета на Европа в кулоарите и ще посочи още веднъж недостатъчните стъпки на северномакедонските власти за подобряване на положението на българската общност.

Това не е първият път, в който България повдига въпроса пред Съвета. През септември в Страсбург президентът Илияна Йотова разговаря с Берсе и посочи, че София е изпълнила препоръките до момента, изрази надежда, че надзорът по групата дела „ОМО Илинден и други срещу България" скоро ще приключи, тъй като те уронват репутацията на България.

Надзорът на Комитета на министрите на Съвета на Европа се отнася до изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека, свързани със свободата на сдружаване. В представения текст се посочва, че нито едно от 14-те решения, с които се нарежда на България да регистрира македонски сдружения, не е изпълнено.

Признаването на българската общност е едно от основните условия за Северна Македония да запази шанс за влизане в Европейския съюз.

Северномакедонският премиер Християн Мицкоски Снимка: Екс/@BalkanGreEnNews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа