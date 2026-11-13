Мицкоски отговори на Радев: България няма право да говори за правата на човека

Държава, която избягва изпълнението на съдебни решения, няма право да говори за правата на човека.

Това каза по адрес на България северномакедонският премиер Християн Мицкоски в отговор на думите на Румен Радев, който се закани да постави въпроса за отношението на властите в Северна Македония към българите по време на срещата си с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

"Непрекъсната провокация, която е всичко друго, но не и добросъседски отношения", коментира Мицкоски заявката на Радев.

„Държава, която избягва да изпълнява десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, няма право да коментира правата на човека, още повече, че няма решение срещу нас, което да казва, че не уважаваме или по някакъв начин увреждаме човешките права на гражданите.

Така че, трябва да подходим внимателно към това и да не се хващаме на повода, това е тяхната цел, да се хващат на повода и да отговарят със същия провокативен речник, за да реагират на международната сцена, защото виждат, че губят позиции там", каза премиерът Христиан Мицковски, цитиран от telma.

Радев заяви по време на деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, че ще се срещне с генералния секретар на Съвета на Европа в кулоарите и ще посочи още веднъж недостатъчните стъпки на северномакедонските власти за подобряване на положението на българската общност.

Това не е първият път, в който България повдига въпроса пред Съвета. През септември в Страсбург президентът Илияна Йотова разговаря с Берсе и посочи, че София е изпълнила препоръките до момента, изрази надежда, че надзорът по групата дела „ОМО Илинден и други срещу България" скоро ще приключи, тъй като те уронват репутацията на България.

Надзорът на Комитета на министрите на Съвета на Европа се отнася до изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека, свързани със свободата на сдружаване. В представения текст се посочва, че нито едно от 14-те решения, с които се нарежда на България да регистрира македонски сдружения, не е изпълнено.

Признаването на българската общност е едно от основните условия за Северна Македония да запази шанс за влизане в Европейския съюз.