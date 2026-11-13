Зеленски: Скоростта на "Старшийлд" все още е ограничена, очаквам САЩ да работят по въпроса

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че все още са налице ограничения в скоростта на действие на американската сателитна система за комуникации "Старшийлд", които възпрепятстват способността на украинската армия да провежда операции на територията на страната, предаде Ройтерс.

"За жалост все още скоростта е ограничена по цялата фронтова линия и във временно окупираните (от Русия) украински територии", заяви държавният глава в телевизионно обръщение.

"Очаквам Министерството на отбраната и Министерството на външните работи, заедно с всички съответни структури в САЩ, да работят за решаване на този проблем", добави Зеленски, цитиран от БТА.

Украинският президент на няколко пъти се оплака от намалената скорост на сателитите, заради което са понесли множество руски удари. Собственикът на американската компания Илон Мъск призна, че умишлено е намалил скоростта на услугата в Украйна.

„Използването на „Старлинк", цивилна търговска услуга, за офанзивни нападения с дронове, които убиват хора, никога не е било позволено, нито би трябвало да е позволено. Украинската армия наруши условията за ползване на „Старлинк" и го използва за офанзивни удари с дронове, за да убива хора. Тази вратичка беше затворена", заяви Мъск в края на миналия месец.

"Старшийлд" (Starshield) е военната версия на системата за сателитни комуникации "Старлинк" (Starlink) на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX), собственост на Илон Мъск. Тя е предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.