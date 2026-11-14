САЩ спряха всички полети от съображения за сигурност, хиляди са блокирани на летищата (Снимки)

Всички полети в САЩ бяха спряни от съображения за сигурност. Засегнати са някои от най-големите летища в света като тези в Ню Йорк, Лос Анджелис и Маями, които обслужват стотици хиляди пътници всеки ден. Пътниците изчакват заповедите на властите.

Това съобщи Федералната авиационна администрация на страната (FAA).

Говорител съобщи, че има временен комуникационен проблем, който засяга регионалните центрове за управление на въздушното движение, координиращи полетите между летищата в цялата страна. Те отговарят за контрола на полетите, преминаващи през въздушното пространство на САЩ.

Засега властите отричат страната да е заплашена от атаки.

„Полетите трябва да останат спрени до второ нареждане", се посочва в официално съобщение на FAA. Самолетите, които вече се намират във въздуха, не са получили нареждане за незабавно кацане. Международните полети ще бъдат обработвани поотделно.

Според информация от двама представители на правоохранителните органи, става въпрос за инцидент, който не е свързан с кибератака. Служители на ФБР в цялата страна продължават да следят ситуацията, съобщават властите, пише CNN.

Министърът на транспорта Шон Дъфи потвърди за възникналия проблем. По думите му технически екипи на FAA разследват причината за него.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин заяви пред журналисти в Белия дом, че няма индикации за атака срещу Съединените щати. „Става дума за прекъсване на телекомуникационните услуги", посочи той. И увери, че "всички полети са отчетени и няма самолети с неизвестно местоположение".

Сайтът за проследяване на полети Flightradar24 съобщава, че към момента на издаване на заповедта за спиране на полетите 3100 самолета във въздуха са се насочвали към летища в САЩ. В публикация в социалната мрежа X платформата посочва, че към 23:37 часа българско време не излитат нови самолети.

„ATC Zero": Части от въздушното пространство на САЩ останаха без контрол

Някои части от националното въздушно пространство преминаха в режим "ATC Zero" - термин, който означава, че не могат да бъдат предоставяни никакви услуги за контрол на въздушното движение, пише CNN, цитира НОВА.

„Центърът за контрол на захода към пистата е в режим ATC Zero, а Чикагският център също ще премине към този режим заради проблем с оборудването", предупреди диспечер пилотите на самолети, приближаващи Чикаго. Това се чува в аудиозапис, публикуван на сайта ATC.com.„Загубихме всички радиочестоти и всички автоматизирани системи за предаване на управлението, както и системите за проследяване на полетите", допълва диспечерът. Хората не знаят кога ще излетят. Снимка: Ройтерс Всички полети са спрени. Снимка: Ройтерс

Ръководителите на полети използват радиочестоти, за да комуникират с пилотите, както и хартиени полетни картони или техните електронни версии, за да следят движението на самолетите. Машините могат да продължат да летят във въздушно пространство без действащ контрол на въздушното движение, ако спазват правилата за визуални полети. Въпреки това повечето полети ще бъдат пренасочени, няма да получат разрешение за излитане или ще бъдат временно спрени. Всички полети са спрени. Снимка: Ройтерс Всички полети са спрени. Снимка: Ройтерс

Миналата година Конгресът одобри 12,5 милиарда долара за модернизиране на остарялата комуникационна система на авиационната администрация, а в петък агенцията и Белият дом поискаха от Конгреса допълнителни 30,1 милиарда долара за решаване на други проблеми в системата. Всички полети са спрени. Снимка: Ройтерс

Последният път, когато всички полети бяха спрени, беше през януари 2023 г., след срив в системата за уведомяване на пилотите. Преди това подобна мярка беше предприета след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.