САЩ отвориха въздушното си пространство след срив в системите на авиодиспечерите

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Самолетите в САЩ отново могат да излитат след няколкочасова забрана, обхванала цялата страна. Хиляди полети бяха отменени, а стотици самолети - пренасочени, предаде Асошиейтед прес.

"В 20,15 ч източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство", обяви на пресконференция в Белия дом министърът на транспорта Шон Дъфи. Федералната авиационна администрация спря излитанията вчера следобед заради проблеми с комуникациите в регионалните центрове за управление на въздушното движение.

Според Дъфи до срива се е стигнало заради оборудване от 80-те години на миналия век. От авиационната администрация определиха системите като "остарели" и "претоварени", предаде БТА.

Няма данни за кибератака, заяви министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин. Той изключи и връзка с вчерашния мащабен срив на "Майкрософт".

На авиокомпаниите ще им трябва време, за да възстановят обичайните си разписания. Много самолети и екипажи все още не са на летищата, от които трябва да тръгнат за следващия си полет.