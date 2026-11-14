Тръмп искал да говори с Путин и Си за по-малко ядрени оръжия

Доналд Тръмп ще постави въпроса за съкращаването на ядрените арсенали пред Владимир Путин и Си Дзинпин, когато тримата се срещнат следващата седмица в Китай. Американският президент смята разпространението на тези оръжия за "много опасно", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс, цитирана от Ройтерс.

Тримата лидери ще разговарят в Шънджън по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, посветен основно на търговията. Настояването на Тръмп ядрените оръжия да са водеща тема на срещата му с Путин и Си е предизвикало раздразнение в Пекин.

Китай от години отказва да участва в тристранни преговори с аргумента, че Вашингтон и Москва разполагат с далеч по-големи арсенали и трябва да преговарят помежду си.

"Не очакваме да стигнем до каквото и да било споразумение", заяви висш представител на американската администрация. По думите му обаче е време Китай "да седне на масата на възрастните и да води разговори по сериозни въпроси". Засега не е ясно дали Путин и Си са готови да обсъдят съкращаване на въоръженията, предаде БТА.

Русия разполага с най-много ядрени бойни глави в света, следвана от САЩ и Китай, сочат данните на Стокхолмския международен институт за изследване на мира. Тази година изтече срокът на договора "Нов СТАРТ", който ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на Москва и Вашингтон.

Тръмп ще повдигне и темата за войната срещу Иран, но не се очаква да обсъжда войната в Украйна или достъпа на Киев до сателитните услуги на "СпейсЕкс", уточни американският представител. Илон Мъск ще придружи президента в Китай, но няма да присъства на разговора с Путин и Си. Отделна среща между американския и руския президент също не се предвижда.

Четиридневната обиколка на Тръмп в Азия започва в понеделник и включва и Филипините. Белият дом не планира контакти със Северна Корея по време на пътуването.