Льо Пен е готова да обсъди със Зеленски парите за Киев

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Въпросът за финансирането на Украйна "в момента тресе Европа" и затова Брюксел е логичното място за разговор с Володимир Зеленски, заяви Марин Льо Пен пред журналисти на изложението "Произведено във Франция" в Париж.

В понеделник кандидатката за президент на френската крайна десница ще разговаря при закрити врата с украинския посланик в Париж Вадим Омелченко. Тогава ще му каже, че е готова да се срещне със Зеленски, съобщи в. "Монд".

Според Льо Пен няколко държави вече са се обявили срещу отпускането на още средства за Киев. Тя обвини германския канцлер Фридрих Мерц, че заплашва отделни страни, предаде БТА.

Мерц предложи преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС да се обвържат с ангажимент на всички 27 държави да участват във финансирането на Украйна. Премиерите на Чехия и Словакия разкритикуваха този подход.

Още през октомври Льо Пен заяви, че ако стане президент на Франция, ще продължи финансовата помощ за Киев още шест месеца, след което ще я прекрати. Тогава тя изрази готовност да посети Украйна.

Зеленски ѝ отговори, че Франция също печели от сътрудничеството с Киев, особено от украинския опит във военната област и в технологиите.