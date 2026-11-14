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Ускорителят на "Старшип" се запали в морето след старта от Тексас

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Тестът на "Старшип" в Тексас СНИМКА: РОЙТЕРС
Тестът на "Старшип" в Тексас СНИМКА: РОЙТЕРС

Ускорителят на "Старшип" извърши контролирано приводняване и се запали малко след изстрелването от космодрума "Старбейз" в южната част на Тексас, предаде ДПА. По план механичните ръце на стартовата кула трябваше да го уловят, както при предишните три изпитателни полета.

За първи път "СпейсЕкс" планираше да улови и двете степени на ракетата при един и същи полет. Компанията на Илон Мъск не посочи веднага защо ускорителят не се върна на кулата, предаде БТА.

След отделянето си от ускорителя корабът "Старшип", който е горната степен на ракетата, достигна орбита и освободи спътници за интернет мрежата "Старлинк". Очаква се за около денонощие той да обиколи Земята 14 пъти и да се върне в "Старбейз". Там "СпейсЕкс" ще опита за първи път да улови с механичните ръце на кулата самия кораб.

При предишния изпитателен полет през септември "Старшип" за първи път достигна околоземна орбита, след което се приводни контролирано в Тихия океан.

С височина около 120 метра "Старшип" е най-голямата ракетна система, строена досега. И двете ѝ степени са проектирани за многократна употреба. НАСА планира да използва кораба за кацане на астронавти на Луната, а "СпейсЕкс" се надява с него да стигне и до Марс.

Тестът на "Старшип" в Тексас СНИМКА: РОЙТЕРС

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