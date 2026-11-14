Круизен кораб със 129 пътници се сблъска с танкер в река Мисисипи (Видео, снимки)

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Круизен кораб със 129 пътници на борда се сблъска с танкер в река Мисисипи край Ню Орлиънс, съобщи Би Би Си.

Тежкият инцидент като по чудо се размина без жертви. Корабът American Heritage остана килнат настрани след удара в товарния Atlantic Asphalt.

32 от пасажерите са настанени в болница без опасност за живота им. Точната причина за катастрофата все още се разследва, но капитан Мелани Бърнъм от Бреговата охрана на САЩ заяви: „Изглежда, че е настъпила някаква загуба на управление".

Кметът на Ню Орлиънс Хелена Морено заяви на пресконференция, че цялата заслуга за спасителната операция принадлежи на екипите за спешна помощ, които „буквално се хвърлиха да помогнат".

„Няма нито един човек, чиято съдба да е неизвестна, което наистина е чудо на река Мисисипи", каза Морено.

Сигналите за сблъсъка са постъпили около 13:30 местно време (21:30 ч. българско време) в петък, когато хората започнали да помагат на пътниците да се евакуират от кораба, докато той потъвал, съобщи на пресконференцията шефката на пристанището в Ню Орлиънс Мелани Монтрол.

Пътниците започнали да се евакуират от кораба, когато той започнал да се накланя, преди да се преобърне на една страна, заяви кметът Морено.

Операторите на влекачи, полицията и други спасители са се притекли на помощ, а властите затвориха река Мисисипи за провеждането на спасителната операция.

Корабът American Heritage завършвал осемдневен круиз по реката.

Президентът Доналд Тръмп публикува в Трут Соушъл, че спасителната операция е била „невероятна работа".

Министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин заяви, че Бреговата охрана на САЩ също е подкрепила местните спасителни операции.

Губернаторът Джеф Ландри също определи спасителната операция като „чудо на Мисисипи", като се има предвид „огромният брой хора, които са били на този круизен кораб" и които са били спасени.