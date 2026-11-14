САЩ вече не са сред страните, елиминирали морбили

След 26 години САЩ са загубили статута си на страна, елиминирала морбили, тъй като вирусът се разпространява там без прекъсване повече от година. Решението е на Панамериканската здравна организация, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

САЩ не са регистрирали толкова много заболели от над 30 г. Към четвъртък американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията отчитат случаи в 45 щата, град Ню Йорк и федералния окръг Колумбия. От началото на 2025 г. близо 7500 души са се заразили, а 13 са починали, предаде БТА.

САЩ получиха статута през 2000 г., след като прекъснаха трайното местно предаване на вируса. При сегашната оценка експертите са анализирали епидемиологични и лабораторни данни, за да проследят дали един и същ щам се е предавал в страната поне 12 последователни месеца.

Ръстът на случаите съвпада със спад в имунизационното покритие и засилване на недоверието към ваксините. Американският здравен министър Робърт Кенеди-младши от години поставя под съмнение безопасността на ваксината срещу морбили, без да представя научни доказателства за твърденията си.

Две дози от ваксината осигуряват около 97% защита срещу заболяването. Когато поне 95% от населението е ваксинирано, вирусът се разпространява по-трудно. Това защитава и хората, които не могат да бъдат имунизирани. Морбили може да доведе до загуба на зрението или слуха, мозъчни увреждания и смърт.