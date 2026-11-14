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САЩ вече не са сред страните, елиминирали морбили

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Морбили СНИМКА: Pixabay
Морбили СНИМКА: Pixabay

След 26 години САЩ са загубили статута си на страна, елиминирала морбили, тъй като вирусът се разпространява там без прекъсване повече от година. Решението е на Панамериканската здравна организация, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

САЩ не са регистрирали толкова много заболели от над 30 г. Към четвъртък американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията отчитат случаи в 45 щата, град Ню Йорк и федералния окръг Колумбия. От началото на 2025 г. близо 7500 души са се заразили, а 13 са починали, предаде БТА.

САЩ получиха статута през 2000 г., след като прекъснаха трайното местно предаване на вируса. При сегашната оценка експертите са анализирали епидемиологични и лабораторни данни, за да проследят дали един и същ щам се е предавал в страната поне 12 последователни месеца.

Ръстът на случаите съвпада със спад в имунизационното покритие и засилване на недоверието към ваксините. Американският здравен министър Робърт Кенеди-младши от години поставя под съмнение безопасността на ваксината срещу морбили, без да представя научни доказателства за твърденията си.

Две дози от ваксината осигуряват около 97% защита срещу заболяването. Когато поне 95% от населението е ваксинирано, вирусът се разпространява по-трудно. Това защитава и хората, които не могат да бъдат имунизирани. Морбили може да доведе до загуба на зрението или слуха, мозъчни увреждания и смърт.

Морбили СНИМКА: Pixabay

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