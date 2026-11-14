Виена иска още съкращения в бюджета на ЕС, може да наложи вето

Австрийският канцлер Кристиан Щокер поиска в Дъблин нов проект за бюджета на ЕС за 2028-2034 г. Ако евролидерите искат споразумение до края на годината, те трябва бързо да получат предложение, което предвижда значително по-ниски разходи и отчита интересите на Австрия, заяви той, цитиран от австрийската обществена медия ОРФ.

"Сега топката е в полето на председателя на Европейския съвет Антониу Коща", каза Щокер след разговор с лидерите на Германия, Дания, Финландия и Швеция преди неформалната среща на върха в Дъблин. И петте държави внасят в бюджета на ЕС повече, отколкото получават от него.

Европейската комисия заложи 2 трилиона евро в проекта си за следващите седем години. Ирландското председателство предложи сумата да падне до около 1,8 трилиона евро при 1,2 трилиона в сегашния бюджет. Още тогава Щокер допусна, че Австрия може да наложи вето, припомня БТА.

Следващата седмица евролидерите ще се съберат на извънредна среща в Брюксел в опит да сближат позициите си. Очаква се след двустранни разговори с държавите членки Коща да представи нов проект на 21 ноември. Целта му е лидерите да договорят бюджета на срещата си през декември.