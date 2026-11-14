Куба се готви за военна атака от САЩ

Куба се готви за евентуално нападение от САЩ, заяви президентът Мигел Диас-Канел пред военни в Бойерос по повод Националния ден на отбраната, предаде ДПА. "Ние сме решени да отблъснем всеки опит за чуждестранна военна агресия срещу нашата страна", каза той.

Диас-Канел разкритикува американските политици, които неведнъж са говорили за военни действия срещу острова, без да споменава Доналд Тръмп по име. Куба е миролюбива страна и не застрашава сигурността на САЩ, подчерта той.

По-рано радиоводещият Хю Хюит попита Тръмп дали би обмислил военна намеса за "освобождаване" на Куба. "Искам да приключа с Куба, преди да си тръгна", отговори той и нарече страната "провалена". Мандатът му изтича през януари 2029 г.

Още през октомври - преди междинните избори в САЩ, Тръмп допусна, че американски военни кораби, които се връщат от войната с Иран, може да бъдат изпратени край кубинските брегове и да останат там. Според него това би накарало властите в Хавана да капитулират, предаде БТА.

Куба редовно провежда военни учения след американската операция във Венецуела през януари, при която президентът Николас Мадуро беше задържан и отведен в САЩ. Кубинските военни обучават и цивилни като част от отбранителната стратегия "Война на целия народ".