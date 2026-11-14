ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външно предупреди за сериозни проблеми с полетите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Откриха 18 млн. долара по дело срещу бивш министър на Орбан, част от пачките били заровени в гори

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

2384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Миклош Шестак КАДЪР: Фейсбук/Dr. Seszták Miklós
Миклош Шестак КАДЪР: Фейсбук/Dr. Seszták Miklós

Унгарски следователи иззеха над 5 млрд. форинта, около 2,6 млн. евро и 1,2 млн. долара при двудневни обиски в Будапеща и три унгарски окръга. Банкнотите са на обща стойност 18,1 млн. долара. Обиските са част от разследване срещу Миклош Шестак, бивш министър на националното развитие в кабинета на Виктор Орбан, предаде Асошиейтед прес.

Част от парите били заровени в гори. Следователите открили пачки и в стопански постройки, складове, жилище и сейф на тайно място. На кадри, публикувани от Националната служба за възстановяване на активи, се вижда как следователи копаят през нощта в гора. Други кадри показват купчини пакетирани банкноти.

Шестак бе задържан в края на септември, припомня БТА. Разследващите го подозират, че е получил над 37,2 млн. долара подкупи и незаконни комисиони по държавни строителни проекти и при доставки на превозни средства за държавната автобусна компания.

Дванайсет служители на хазната са броили иззетите пари осем часа с помощта на пет машини, съобщи премиерът Петер Мадяр. Във фейсбук той нарече Орбан "мафиотски бос", а партията му ФИДЕС - "престъпна организация". Правителството на Мадяр създаде службата за възстановяване на активи, след като неговата партия ТИСА спечели изборите през април и сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Службата има право да разследва злоупотреби с публични средства и да повдига обвинения.

В понеделник полицията задържа и по-малкия брат на Орбан по отделно разследване за предполагаем трафик на хора и търговия с влияние. Сред задържаните по подозрения за измама и корупция е и бившият управител на унгарската централна банка.

Орбан определи разследванията и арестите като политическа "тирания". Според него целта е да бъде отстранен от политическия живот.

Миклош Шестак КАДЪР: Фейсбук/Dr. Seszták Miklós

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа