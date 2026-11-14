Откриха 18 млн. долара по дело срещу бивш министър на Орбан, част от пачките били заровени в гори

Унгарски следователи иззеха над 5 млрд. форинта, около 2,6 млн. евро и 1,2 млн. долара при двудневни обиски в Будапеща и три унгарски окръга. Банкнотите са на обща стойност 18,1 млн. долара. Обиските са част от разследване срещу Миклош Шестак, бивш министър на националното развитие в кабинета на Виктор Орбан, предаде Асошиейтед прес.

Част от парите били заровени в гори. Следователите открили пачки и в стопански постройки, складове, жилище и сейф на тайно място. На кадри, публикувани от Националната служба за възстановяване на активи, се вижда как следователи копаят през нощта в гора. Други кадри показват купчини пакетирани банкноти.

Шестак бе задържан в края на септември, припомня БТА. Разследващите го подозират, че е получил над 37,2 млн. долара подкупи и незаконни комисиони по държавни строителни проекти и при доставки на превозни средства за държавната автобусна компания.

Дванайсет служители на хазната са броили иззетите пари осем часа с помощта на пет машини, съобщи премиерът Петер Мадяр. Във фейсбук той нарече Орбан "мафиотски бос", а партията му ФИДЕС - "престъпна организация". Правителството на Мадяр създаде службата за възстановяване на активи, след като неговата партия ТИСА спечели изборите през април и сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Службата има право да разследва злоупотреби с публични средства и да повдига обвинения.

В понеделник полицията задържа и по-малкия брат на Орбан по отделно разследване за предполагаем трафик на хора и търговия с влияние. Сред задържаните по подозрения за измама и корупция е и бившият управител на унгарската централна банка.

Орбан определи разследванията и арестите като политическа "тирания". Според него целта е да бъде отстранен от политическия живот.