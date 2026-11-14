Терорист на "Хамас" планирал нападения в Европа от Великобритания, където му дали убежище

Заподозрян терорист на „Хамас" е планирал клането на евреи от дома си в предградие на Великобритания, съобщи "Дейли мейл".

Мохамед Алфатих е обвинен от германските власти, че е бил мозъкът зад заговор за нападение, планирано за втората годишнина от 7 октомври.

Случаят повдига редица въпроси пред британските власти. През 2015 г. Алфатих е получил убежище във Великобритания, а шест години по-късно е придобил и британско гражданство. Така той е успял да изгради живота си в страната, въпреки че преди това е бил бодигард на лидер на „Хамас".

40-годишният Алфатих, който работи като IT консултант и живее в Бирмингам, е изправен пред процедура по екстрадиция. Германската прокуратура го обвинява, че заедно с други лица е планирал нападения срещу синагоги и други еврейски центрове в Германия и Австрия с автоматични оръжия. Заговорът е бил осуетен благодарение на информация, подадена от израелската разузнавателна агенция „Мосад".

Преди да се премести във Великобритания, Алфатих, син на високопоставения представител на „Хамас" Басем Наим, е бил бодигард на тогавашния лидер на организацията Исмаил Хания и редовно е бил сниман до него.

Смята се, че през 2014 г. той е влязъл нелегално във Великобритания, укрит в товарен камион. Източници са заявили пред „Дейли мейл", че през 2015 г. му е предоставено убежище, след като е посочил, че е преследван в Египет.

Бившият консервативен министър Зак Голдсмит заяви снощи:

„Този случай трябва да бъде подложен на задълбочено разследване, за да разберем как точно се вземат тези и толкова много подобни решения.

В противен случай това ще продължи да се случва, независимо кой е на власт. Трябва да разберем дали това се случва заради злонамерени действия в държавните институции, или поради хронична институционална некомпетентност."

Ема Шубарт, научен сътрудник в института „Хенри Джаксън", добави:

„Това е унищожителна оценка за британската система за предоставяне на убежище. Бивш бодигард на Исмаил Хания и син на високопоставена фигура в „Хамас" е успял да влезе във Великобритания, да получи убежище през 2015 г., да придобие гражданство и да живее необезпокоявано в Бирмингам, докато според обвиненията е участвал в подготовката на масово убийство на евреи в Европа.

Фактът, че връзките му с „Хамас" са били публично известни, но въпреки това му е предоставено убежище, повдига сериозни въпроси относно основните проверки, извършвани от Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност.

„Хамас" е забранена терористична организация. Подобни случаи показват, че заплахата не е ограничена до Газа или Близкия изток – тя вече действа и по нашите улици."

Германската прокуратура определя Алфатих като „високопоставен оперативен представител на „Хамас" в чужбина с преки връзки с ръководния кръг на политическото бюро на организацията".

В обвинителния акт срещу седем други предполагаеми членове на мрежата, които вече са задържани от германската федерална полиция, се твърди, че на 28 юли миналата година Алфатих е получил пратка с пет огнестрелни оръжия в парка „Хазенхайде" в Берлин.

Той е обвинен, че е транспортирал оръжията до Виена и ги е укрил в складово помещение заедно с „предмети за прикриване на самоличността", сред които шал, шапка и ръкавици.

Германската прокуратура твърди още, че Алфатих е записал „видео с признание" от името на бригадите „Из ад Дин ал Касам" – военното крило на „Хамас". Видеото е трябвало да бъде публикувано след нападението.

Във видеозаписа, който е с продължителност четири минути и половина, фигура с червена тениска и до голяма степен скрито лице отправя предупреждение, че ще изпрати „послание с кръв" до „отвратителния военнопрестъпник" Бенямин Нетаняху като „отмъщение" за „геноцида" на Израел в Газа.

Според обвинителния акт британската полиция е открила видеото върху карта с памет от компютър, иззет от Алфатих. В гардероба му в дома в квартал Кингс Хийт в Бирмингам, където живеел със съпругата си и трите си деца, е била намерена червена поло тениска.

Алфатих, който ще бъде съден в Германия отделно от останалите седем обвиняеми, се е върнал със самолет в Берлин. При митническа проверка у него са били открити фалшиви гръцки документи за самоличност и шофьорска книжка, след което той се е върнал във Великобритания.

Разследващите са започнали арестите на 1 октомври миналата година, след като са наблюдавали предаване на оръжия между други членове на предполагаемата клетка в двор в Берлин. Арсеналът е включвал автомат, осем полуавтоматични пистолета „Глок 26" и над 600 бойни патрона.

Смята се, че основните цели на групата са били израелски дипломати, еврейски обществени центрове и пропалестински демонстрации в подкрепа на Израел.

Министърът в сянка на вътрешните работи Крис Филп заяви:

„Отвратително е, че човек, обвинен в заговор за масово убийство на евреи, е могъл да планира подобно нещо от къща в редица в Бирмингам."

Алфатих е бил арестуван във връзка с германската заповед за екстрадиция през ноември миналата година, докато е бил в предварителния арест заради нападение срещу съдебен изпълнител – Кевин Бъкнал, пред дома му в Бирмингам. Причината за конфликта били неплатени глоби за паркиране.

Процедурата по екстрадиция е била временно спряна до приключването на съдебния процес по това дело. Върху него е била наложена забрана за разгласяване на информация, която е възпрепятствала идентифицирането на Алфатих до края на делото.

По време на осемдневния процес в Кралския съд в Бирмингам съдебните заседатели са гледали видеозапис, на който Алфатих, въоръжен с нож, се хвърля към прозореца на шофьора на микробуса на Бъкнал.

Алфатих е признат за виновен за нанасяне на телесна повреда, по две обвинения за незаконно притежание на нож и за увреждане на имущество. Той е оправдан по обвинението за причиняване на телесна повреда с умисъл.

Присъдата му ще бъде произнесена на по-късен етап. Очаква се Алфатих да изтърпи евентуалното си наказание във Великобритания, преди да бъде екстрадиран в Германия, ако британският съд разреши това.

По време на съдебно заседание през април прокурорът Матю Брук заяви, че в телефоните на Алфатих са открити „различни материали, свързани с „Хамас", а публично достъпни снимки показват, че „обвиняемият е бил бодигард на „Хамас" в Газа, охранявайки тогавашния лидер на организацията".

В съда е станало ясно, че Алфатих е бил разпитван два пъти от полицията на Уест Мидландс във връзка с „материалите, свързани с „Хамас", но и при двата случая е отказал да даде обяснения.

От британското Министерство на вътрешните работи заявиха:

„В нашето общество няма място за хора, които прибягват до насилие или се опитват да подпомагат терористични атаки срещу невинни хора.

„Хамас" е забранена терористична организация и ние осъждаме всички, които избират да подкрепят дейността ѝ и да съдействат за постигането на целите ѝ."