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В Шънджън ще се състои церемония по откриването на инициативата за културен обмен в Азиатско-тихоокеанския регион

КМГ

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 15 ноември в Шънджън ще се състоят инициативата „Планините и морето сияят в хармония, красотата е обща за всички" – церемония по откриването на инициативата за културен обмен в Азиатско-тихоокеанския регион и специалната изложба „Китай в нематериалното културно наследство", които са съвместно организираната от Китайската медийна група и Народното правителство на провинция Гуандун.

На събитието ще присъстват китайски и чуждестранни гости от политическите, бизнес и академичните среди на икономиките-членки на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, както и представители на международни организации, водещи международни медии и посолства в Китай. Те ще обменят мнения по теми като взаимното опознаване на цивилизациите и сближаването на народите, за да постигнат консенсус за изграждането на Азиатско-тихоокеанската общност и насърчаването на общото процъфтяване.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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